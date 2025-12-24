Britanski dječak (13) ubijen u Portugalu

Trinaestogodišnji britanski dječak tragično je preminuo nakon što je jučer nasmrt izboden u središnjem Portugalu. Dječak, identificiran kao Alfie Hallett, pronađen je s više ozljeda nanesenih oštrim predmetom u župi Casais u Tomaru, prenosi Index.

Detalji tragedije

Prema navodima portugalske policije, osumnjičenik za napad pronađen je s teškim ozljedama te je preminuo u eksploziji plina koja je uslijedila te se sumnja na samoubojstvo.

U toj je eksploziji ozlijeđen i jedan pripadnik Nacionalne republikanske garde (GNR). Policija je izvijestila i da je dječakova majka pronađena s tragovima vezivanja i napada te je prevezena u obližnju bolnicu radi liječenja.

Portugalski mediji navode da su majka i dijete britanski državljani, dok je osumnjičenik bio Portugalac. Policijski glasnogovornik potvrdio je da je obitelj bila poznata vlastima. "Navodni počinitelj već je odslužio zatvorsku kaznu za teško ubojstvo, a obitelj je bila evidentirana zbog slučajeva obiteljskog nasilja registriranih 2022. i 2023. godine", rekao je.

Oproštaj od mladog košarkaša

Od Alfieja se oprostio njegov košarkaški klub, Sport Club Operario Cem Soldos (SCOCS), dirljivom objavom na Facebooku. "SCOCS KOŠARKA je danas postala siromašnija", stoji u objavi.

"Naš sportaš Alfie preminuo je danas u dobi od 13 godina. Svoju posljednju utakmicu odigrao je u subotu, igrao je tako dobro da se činilo kao da je znao da mu je to posljednja utakmica, ali daleko od toga da je to mogao zamisliti. Želimo vam reći koliko te volimo i da ćeš uvijek biti u našim srcima. Počivaj u miru."

Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva priopćilo je da je "u kontaktu s lokalnim vlastima nakon incidenta u Portugalu", a istragu o objema smrtima vodi Odjel za kriminalističke istrage iz Leirije.