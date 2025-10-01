Britanska princeza iznenada stigla u Ukrajinu

Britanska princeza Anne nenajavljeno je doputovala u Ukrajinu, gdje se u glavnom gradu Kijevu sastala s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Posjet je organiziran na zahtjev britanskog Ministarstva vanjskih poslova kako bi se pokazala solidarnost s obiteljima koje već gotovo tri godine trpe posljedice ruske agresije.

U društvu prve dame Olene Zelenske, sestra kralja Charlesa obišla je spomen-obilježje posvećeno djeci poginuloj u ratu. Položila je plišanog medvjedića – igračku koja je pripadala njezinoj kćeri – pridruživši ga stotinama drugih ostavljenih u znak sjećanja na više od 650 maloljetnih žrtava. I Zelenska je uz spomenik položila plišanu igračku.

Razgovori sa Zelenskim i poruka podrške

Središnji dio posjeta bio je susret s predsjednikom Ukrajine, tijekom kojeg se razgovaralo o daljnjoj britanskoj pomoći i otporu ruskoj invaziji. Posjet je uslijedio samo dva dana nakon ruskog zračnog napada na Kijev u kojem su poginule četiri osobe, među njima i dvanaestogodišnja djevojčica, dok je više od 70 ljudi ranjeno.

Buckingham je priopćio da je cilj putovanja bio skrenuti pozornost na traume koje rat ostavlja na djeci, posebice onoj koja žive u blizini bojišnice.

Susreti s djecom i veteranima

Princeza je u Kijevu posjetila Centar za zaštitu prava djeteta, gdje je razgovarala s obiteljima čija su djeca vraćena nakon deportacije u Rusiju ili na okupirana područja. Prema službenim podacima, takvih slučajeva je više od 19.500.

Tijekom boravka obišla je i rehabilitacijski centar za ratne veterane, kao i pripadnice policije i vojske koje su iz prve ruke svjedočile ulozi žena u zaštiti civila.

Anne je tako postala drugi član britanske kraljevske obitelji koji je posjetio Ukrajinu – nakon vojvotkinje od Edinburgha, koja je ondje boravila u travnju prošle godine.

Potpora iz kraljevske obitelji

Njezin posjet dogodio se nedugo nakon što je i princ Harry iznenada došao u Ukrajinu. Kralj Charles u više je navrata naglašavao kako Velika Britanija stoji uz ukrajinski narod. Tijekom službenog posjeta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, britanski je monarh poručio:

„U vremenu kada se Europa ponovno suočava s prijetnjom tiranije, naša je dužnost ostati ujedinjeni u podršci Ukrajini, kako bismo spriječili agresiju i očuvali mir.“