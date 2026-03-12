Britanci dali rok digitalnim platformama: "Objasnite kako štitite djecu"

Britanski regulatori upozorili su tehnološke tvrtke da moraju pojačati zaštitu mladih na internetu te su im dali rok do kraja travnja da objasne koje mjere poduzimaju. Ovaj potez slijedi nakon što su zastupnici u Donjem domu odbacili prijedlog opće zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, prenosi Index.

Regulator za komunikacije Ofcom i Ured povjerenika za informacije (ICO) uputili su dopise nekolicini najvećih platformi tražeći snažnije mehanizme zaštite djece. Ofcom je Facebooku, Instagramu, Robloxu, Snapchatu, TikToku i YouTubeu naložio da do kraja travnja detaljno opišu mjere koje provode za provjeru dobi i sprječavanje online vrbovanja.

Platforme također moraju objasniti kako se bore protiv štetnih algoritama i kako uvode ažuriranja za korisnike, pri čemu je Ofcom izričito zatražio da se "djecu prestane koristiti za testiranje proizvoda". Istovremeno, ICO je pisao TikToku, Snapchatu, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i X-u, bivšem Twitteru, s upitom kako njihove politike provjere dobi osiguravaju sigurnost djece.

Pritisak nakon neuspjele zabrane

Do ove inicijative dolazi nakon što je prijedlog konzervativaca o zabrani društvenih mreža mlađima od 16 godina odbačen u Donjem domu s 307 glasova protiv i 173 za. Iako su se u početku protivili toj mjeri, ministri sada razmatraju mogućnost zabrane, ali se još nisu obvezali na njezinu podršku.

Australija je postala prva zemlja koja je uvela zabranu društvenih mreža za djecu, a zakon je stupio na snagu u prosincu prošle godine. Istraživanje Ofcoma pokazalo je da se postojeća pravila o minimalnoj dobi od 13 godina ne provode dosljedno jer čak 72 posto djece u dobi od osam do 12 godina pristupa stranicama i aplikacijama koje nisu primjerene za njihovu dob.

"Djeca su rutinski izložena rizicima"

Glavna izvršna direktorica Ofcoma, Dame Melanie Dawes, optužila je velike tehnološke tvrtke da "sigurnost djece ne stavljaju u središte svojih proizvoda".

"Postoji raskorak između onoga što tehnološke tvrtke obećavaju privatno i onoga što javno čine kako bi zaštitile djecu na svojim platformama", izjavila je. "Bez odgovarajućih zaštitnih mjera, poput učinkovite provjere dobi, djeca se rutinski izlažu rizicima koje nisu sama odabrala, na uslugama koje realno ne mogu izbjeći. To se sada mora hitno promijeniti, ili će Ofcom djelovati".

Glavni izvršni direktor ICO-a, Paul Arnold, poručio je: "Uz sve veću zabrinutost javnosti, jasno je da postojeće stanje nije održivo i da industrija mora učiniti više kako bi zaštitila djecu".

"Nema izgovora da se ne djeluje"

Ofcom je najavio da će u svibnju javno izvijestiti o odgovorima platformi, kada će objaviti i novo istraživanje o utjecaju Zakona o sigurnosti na internetu na iskustva djece u prvoj godini njegove primjene. Regulator je naglasio da će "biti spreman poduzeti provedbene mjere", uključujući strože propise, ako ne bude zadovoljan odgovorima.

I iz ICO-a su poručili da su kontaktirali neke od "usluga s najvećim rizikom" i upozorili da bi mogle uslijediti "daljnje regulatorne mjere" ako ne poduzmu konkretne korake.

"Naša poruka platformama je jednostavna: djelujte odmah kako biste zaštitili djecu na internetu", rekao je Arnold. "Moderna tehnologija vam je na dohvat ruke, stoga nema izgovora da se ne uvedu učinkovite mjere provjere dobi".

Inicijativu je pozdravila Zaklada Molly Rose, osnovana u spomen na 14-godišnjakinju koja si je oduzela život nakon što je bila izložena štetnom sadržaju na društvenim mrežama. Iz zaklade su poručili da Ofcom "pojačava pritisak na bezobzirne tehnološke tvrtke i njihove opasne proizvode koji i dalje svakodnevno nanose štetu djeci".

Odgovor tehnoloških tvrtki

U priopćenju glasnogovornika YouTubea stoji da platforma već više od 10 godina razvija proizvode posebno za djecu i tinejdžere te da su oni "osmišljeni kako bi pružili visokokvalitetna iskustva primjerena dobi".

"Iznenađeni smo što Ofcom odstupa od pristupa temeljenog na riziku, pogotovo s obzirom na to da njih i druge regulatore redovito obavještavamo o našem vodećem radu u industriji na području sigurnosti mladih", dodali su.

Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, navodi da je već implementirala "mnoga" rješenja koja regulatori traže, uključujući korištenje umjetne inteligencije za procjenu dobi korisnika na temelju njihove aktivnosti te tehnologiju prepoznavanja lica za potvrdu dobi.

"Također, tinejdžere usmjeravamo na račune za mlade (Teen Accounts), koji nude ugrađene zaštitne mehanizme koji ograničavaju tko ih može kontaktirati, kakav sadržaj vide i koliko vremena provode na našim aplikacijama", dodali su iz Mete.

Glasnogovornik Robloxa izjavio je da je platforma u "redovitom dijalogu" s Ofcomom o zaštiti igrača te da je u protekloj godini uvela više od 140 sigurnosnih značajki, uključujući obveznu provjeru dobi za pristup funkcijama za razgovor.

"Iako nijedan sustav nikada nije savršen, nastavljamo jačati zaštitne mehanizme osmišljene da čuvaju sigurnost igrača i radujemo se što ćemo pokazati svoj napredak u našem kontinuiranom dijalogu s Ofcomom", rekli su.

Ostale imenovane platforme kontaktirane su za komentar.