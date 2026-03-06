Brisači ostavljaju tragove na staklu? Evo što prvo napraviti prije kupnje novih

Čim se pojave prve mrlje na vjetrobranskom staklu, mnogi vozači posegnu za novim brisačima. No u velikom broju slučajeva to uopće nije potrebno. Problem često nije u istrošenoj gumi, nego u nečistoći koja se s vremenom nakuplja na metlicama.

Kada brisači umjesto čistog pogleda ostavljaju tragove, preskaču ili proizvode neugodan zvuk, prva je pomisao da su zreli za zamjenu. Ipak, tijekom vožnje na njima se talože prašina, masnoća s kolnika, ostaci insekata i kemikalije iz autopraonica. Taj sloj nečistoće sprječava ravnomjerno prianjanje gume na staklo i stvara mrlje, piše tportal.

Rješenje je često vrlo jednostavno.

Podignite ručice brisača i mekom krpom natopljenom toplom vodom s deterdžentom ili izopropilnim alkoholom nježno očistite cijelom dužinom gumeni rub. Nije potrebno snažno pritiskati - cilj je ukloniti naslage. Ako su brisači prljavi, na krpi će ostati tamni tragovi. Nakon toga temeljito očistite i vjetrobransko staklo, po mogućnosti sredstvom bez dodataka voska. Kada se sve osuši, isprobajte brisače. U mnogim slučajevima razlika je vidljiva odmah.

Kada je ipak vrijeme za nove?

Ako je guma ispucala, otvrdnula ili ima nazubljene rubove, čišćenje neće pomoći. Poskakivanje po staklu i izraženo škripanje također su znak da je zamjena nužna. U pravilu se preporučuje mijenjati brisače jednom godišnje, a češće ako je vozilo često izloženo suncu ili se vozi velikim brzinama na autocesti.

Važnu ulogu ima i tekućina za pranje stakala. Nekvalitetne smjese mogu ostaviti masni film koji pogoršava rad brisača i potiče nastanak mrlja. Zato se isplati koristiti provjerene proizvode prilagođene godišnjem dobu te povremeno provjeriti raspršuju li mlaznice ravnomjerno. Brisače ne treba pokretati po potpuno suhom staklu jer se tako guma nepotrebno troši.