BREKALO NAKON POBJEDE NAD SLAVEN BELUPOM "Idemo po nova tri boda, nadam se lijepom nizu do derbija i da nastavimo..."

Josip Brekalo zabio je u utakmici protiv Slaven Belupa svoj prvi pogodak u dresu Bijelih.

"Mislim da je ovo bila odlična utakmica s naše strane. Kontrolirali smo od prve do zadnje minute, odlično smo ušli u utakmicu, mislim da im nismo dopustili nikakvu ni polupriliku, u fazi posjeda smo bili agresivni, osvajali te duge lopte. Bilo je pitanje vremena kad ćemo ih otvorit s tim prvim golom. Zabili smo ga pred kraj prvog poluvremena, u drugom poluvremenu smo znali da samo tako moramo nastaviti. Mislim da je odlična utakmica, 4-0 na Poljudu. Svaki bod, svaka utakmica je prebitna i sretan sam što sam mogao pomoć sa svojim prvijencem i da ćemo tako nastaviti", kazao je nakon utakmice na Poljudu.

Je li ga iznenadio potez Kalinića?

"Mislim da je očekivao da će meni dodat loptu pošto sam se taman otvorio u šesnaestercu. Lopta mu se malo podigla meni na glavu, mogao sam mu je spustit i on je to ispratio i pogodio kako samo on zna. Odličan gol", kazao je.

Komentirao je i svoj pogodak i posao koji je odradio Emir Sahiti.

"Nadao sam se će prvi pas odigrat, onda je on napravio taj drugi dio fenomenalno, navukao tog zadnjeg igrača na sebe, odložio meni i ja sam imao taj lakši dio", kazao je.

Kazao je i koliko mu znali pogodak.

"Jako mi znači, to je za mene novi početak, novi klub, nova prilika, novo dokazivanje. Svaki gol je kruna nekog rada i truda i nadam se da ću tako nastaviti".

Idući protivnik Hajduka je Rudeš.

"Idemo po nova tri boda, nadam se lijepom nizu do derbija i da nastavimo s ovakvom formom i ovakvom igrom jer smo danas pokazali puno dobrih stvari", kazao je za kraj.