Bravo, Krovinoviću! Danas si usrećio jedno dijete

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Lokomotive na Poljudu u utakmici 8. kola SuperSport HNL. Kao pobjednik ovog dvoboja izišao je Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golom i prvijencem Rebića nakon ubačaja Livaje i golom Kalika iz 85. minute nakon ubačaja Karačića.

Kako to obično biva, navijači traže dresove svojih omiljenih igrača. Djeca se tome posebno raduju, a upravo današnju utakmicu po tome će pamtiti jedan mladi navijač. On je uspio doći do dresa Filipa Krovinovića.

Upravo taj trenutak uhvatio je svojim objektivom naš Roko Pavlinušić.