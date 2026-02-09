Bratu poznatijeg Zavadlava prijeti preko godine dana zatvora: Penjao se preko klima i krao metadone, heptanone, med i riblje konzerve"

Stanislav Vilinj Zavadlav, 30-godišnjak iz Splita koji je široj javnosti postao poznatiji kao brat godinu dana starijeg Filipa Zavadlava, osuđenog pravomoćno na 35 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, i sam se ovih dana našao (opet) u optužnici splitskog ODO-a, koje ga tereti za dvije teške krađe.

Stanislav se, podsjetimo, u optužnici ŽDO-a Split protiv Filipa Zavadlava spominjao kao osoba zbog koje je 11. siječnja 2020. godine tada njegov 24-godišnji brat krenuo u ubilački pohod tijekom kojeg je hicima iz kalašnjikova ubio Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25). Splitsko Županijsko državno odvjetništvo tvrdilo je da je u pitanju bilo teško ubojstvo i da ih je smaknuo iz "bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata (Stanislava, op.a.) i njega osobno...".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No sudovi takvu kvalifikaciju nisu prihvatili jer nije bilo nikakvih konkretnih dokaza "o tome da su oštećenici prodavali drogu optuženikovom bratu i od njega iznuđivali novac..." kao niti da su "bili pripadnici kriminalnog miljea".

A da je Stanislav "ogrezao" u drogu, jasno je bilo i prije isto kao i iz ove najnovije optužnice u kojoj ODO Split traži da ga se kazni s ukupno godinu i tri mjeseca bezuvjetnog zatvora, piše Slobodna Dalmacija.

Za što se tereti?

Terete ga da se u razdoblju od 31. prosinca 2022. godine do 2. siječnja 2023. godine preko metalnih rešetki na prozorima prizemlja zgrade Doma zdravlja SD županije i vanjskih jedinica klima-uređaja na sjevernoj strani zgrade popeo na prvi kat, razbio prozor i ušao u unutrašnjost ordinacije dr. Nenada Čulića. Iz otključanog ormara uzeo je ukupno 139 kutija heptanona i metadona, ukupne vrijednosti 343 eura.

Potom je osam mjeseci kasnije na isti način ušao u istu ordinaciju, no tada je uzeo ukupno 50 kutija istih lijekova oštetivši Dom zdravlja za 129,46 eura.

Tereti ga se i da je u dva navrata krao iz trgovine "Studenac" u Ulici Domovinskog rata. Tako je prvo 29. veljače 2024. godine, oko 18.50, s police u gornji dio odjeće stavio šest komada cvjetnog meda "Apidal" od 900 grama, dva komada tune u maslinovu ulju od 105 grama, šest komada tune fileti u biljnom ulju od 105 grama te četiri konzerve tune u maslinovu ulju Rio Mare od 160 grama. Izišao je a da artikle vrijedne ukupno 143,10 eura nije platio.

Potom je 13. ožujka 2024. godine, oko 10 sati, s police u gornji dio odjeće stavio četiri konzerve oslića ala bakalar od 105 grama, deset konzervi paštete Tuna Argeta od 95 grama, četiri konzerve tuna fileti u biljnom ulju od 105 grama, šest konzervi sardina u biljnom ulju od 105 grama, 11 konzervi tuna fileti u biljnom ulju od 105 grama, 10 konzervi tuna fileti u biljnom ulju Eva od 115 grama, ukupne vrijednosti 141,34 euro.

U svojoj obrani Zavadlav je, u odnosu na krađu lijekova, naveo da ne zna po čemu je krađa za koju ga se tereti teška.

– Ovo u kolovozu se sjećam tog dana i taj prozor na koji sam ušao bio je otvoren. Došao sam sa zadnje strane Doma zdravlja, prišao i popeo se preko rešetki. Izišao sam na isti prozor, sišao i skočio. Ovisnik sam i daju mi metadon, a ta toleranca se povećava i počne mi toga faliti. Nisam to nikome proda, nego sebi za svoje potrebe. Nije se teško bilo popeti, ima možda tri metra. Ne sjećam se datuma i ne mogu se sjetiti koliko sam toga uzeo, ali sam krao lijekove iz ove ordinacije i 2021. i za to sam osuđen... Kako nekome treba hrana, tako meni dođe kriza. To je smanjena ubrojivost ili neki pravni termin – kazao je Zavadlav.

Cijeli članak možete pročitati ovdje.