Brat i sestra pretukli vozača autobusa: Htjeli su se osvetiti?

Mladić (29) i djevojka osuđeni su uvjetno ovoga tjedna jer su pretukli vozača Čazmatransovog autobusa u okolici Bjelovara kako bi mu se osvetili, stoji u presudi.

Prema službenim informacijama, dvojac je oko sedam sati ujutro ušao u autobus na stajalištu u selu kod Bjelovara i napalo vozača. Žena ga je "držala za vrat i obje ruke gušila i grebala", dok ga je 29-godišnjak "šakom dva puta udario u glavu", prenosi Danica pozivajući se na sudske spise.

Vozač autobusa završio je s ogrebotinama na vratu i hematomom nas lijevom temporalnom regijom glave.

Mladić je na sudu branio da je vozač kobnog jutra izbacio njegovu sestru iz autobusa iako je imala važeću kartu i pokaz. Tvrdio je da je ušao u autobus i pitao ga zašto je to učinio, na što mu je vozač navodno rekao: "Boli te ku*ac", tvrdio je 29-godišnjak na sudu.

Htjeli mu se osvetiti?

"Gurnuo me van iz autobusa i udario šakom, nakon čega sam ja njega udario šakom u glavu", tvrdi osuđeni mladić.

Djevojka je okrivila vozača autobusa da joj se nabacivao prije tri mjeseca, a da ju je to jutro izbacio iz vozila, a da nije ni pogledao kartu.

Tada je to ispričala bratu, koji će otišao do vozača.

Vozač tvrdi da je priča bila drugačija i da mu je djevojka pokazala neispravnu kartu, na što joj on, kako kaže, nije ništa rekao. Zatim je ušao 29-godišnjak, udario ga dvaput šakom u glavu, a onda je došla njegova sestra i počela ga gušiti.

Nakon istrage i ispitivanja svjedoka koji su to jutro bili u autobusu, sudac je zaključio da su brat i sestra krivi. Pretpostavlja se da su mu se htjeli osvetiti za neprimjereno udvaranje.

Smatra da su incident isprovocirali tako što je djevojka pokazala nevažeću kartu vozaču, iako je imala važeći pokaz.

Djevojka je osuđena na tri mjeseca uvjetnog zatvora, a njezin brat na četiri. Osim toga, moraju podmiriti sudske i vozačeve troškove.