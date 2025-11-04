Branitelji o maskiranim huliganima: "I moj sin koji ima 30 godina je priveden..."

U skupini muškaraca koji su u Splitu u ponedjeljak navečer spriječili održavanje Dana srpske kulture bilo je, tvrde tri muškarca s kojima je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV, više branitelja i njihove djece nego pripadnika Torcide.

Ekipu Dnevnika Nove TV sami su poveli do mjesta gdje se sinoć održao nemili incident – no oni ga nazivaju prosvjedom. Tvrde i da ih je bilo dvjestotinjak.

"Zasmetalo me je što se svake godine kroz 11 mjesec diljem Hrvatske održavaju takve srpske manifestacije gdje oni jednostavno žele provocirati. Nije mi jasno zašto. Sinoć su im momci rekli pitali zašto to nisu organizirali u četvrtom mjesecu. Niko van riječ ne bi rekao", poručio je Željko Botica.

Smatraju da u studenom, kada je godišnjica pada Vukovara, takvim događajima nigdje nije mjesto, a nisu suglasni ni sa sufinanciranjem srpskih udruga.

"Dok ne vrate 1740 nestalih hrvatskih branitelja i kostiju na hrvatsko tlo. Kada to vrate, onda možemo pričati dalje o njihovoj kulturi", poručio je Vjekoslav Letica.

"Priveden je branitelj i logoraš"

Policijska privođenja pokazuju da nadležni smatraju da ovdje nije riječ o prosvjedu, već o ozbiljnom incidentu. Svjedočili su im i oni.

"Meni je prijatelj, vukovarski branitelj i logoraš, priveden na informativni razgovor. I moj sin koji ima 30 godina je isto priveden", rekao je Botica.

Letica tvrdi da nitko nikoga nije vrijeđao: "Tu su bila djeca od 10-12 godina. Što mislite da hrvatski branitelji imaju protiv te djece? Ali, ne želimo da hrvatska država financira srpska kulturna društva."

Smetalo ih je i što se obilježavanje srpske kulture događa iza zida na kojoj je mural preminulom branitelju.

"Ovo mi je prijatelj kojemu sam ja bio jedno vrijeme zapovjednik. Kasnije je on postao brigadir hrvatske vojske. Ja ne mogu shvatiti da se to događa pet metara ispod murala", rekao je Botica.

"Nismo protiv kulture. Naprotiv, mi to poštujemo i cijenimo, ali se ne slažemo na način na koji se to događa", rekao je Borislav Strikić.

Do sada su tri osobe privedene, a za sada nije poznato za koja će ih djela teretiti.