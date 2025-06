Branimir Urlić: "Kako hdzovac ne kopa oči drugom hdzovcu ne treba očekivati zabranu odlaganja otpada dok se sve ne napuni do čepa"

Dok novi splitski gradonačelnik pokušava zadobiti povjerenje javnosti smjenama u tvrtki Čistoća, sustavni problemi s gospodarenjem otpadom u Dalmaciji ne jenjavaju, ističe Branimir Urlić, predsjednik stranke Direkt. Smatra kako ključni problemi leže u desetljećima zanemarivanom regionalnom sustavu, kojem je Karepovac postao glavna točka za "sanaciju" svih tuđih propusta.

"bRELAtivno nas boli briga

Evo novi gradonačelnik krenuo sa smjenom u Čistoći i misli da će time išta promijenit. Davno je to zagađeno sa sustavom ljubica i delića, natrpaj šta više kontejnera uz cestu, kupi šta veće kamione i bacaj na Karepovac. Minimalno se radilo na odvajanju otpada jer to košta i bildaj prihode prodajom volumena Karepovca odlaganjem smeća ostalih općina i gradova.

Jedna od tih općina su i Brela, znate ono siromašno misto na Makarskoj rivijeri koje se već desetljećima muči sa stotinama tisuća turističkih noćenja, a poznato je i kao uspješna praonica love za kontroverzne poduzetnike s istoka Europe, a i bliže.

Ta jadna siromašna općina je prošle godine uspjela odvojiti cijelih 0,17% otpada, ponavljam 0.17%. To je u rangu općina i gradova po Lici i Kordunu gdje je Bog davno rekao laku noć. Znači, ništa, sve ostalo je samo bacila na Karepovac koji će bit puno ubrzo i primarno će nahebat građani Splita. Naša siromašna Brela nisu zadnjih 5-6 godina uložila nikakav trud bar da glume neko odvajanje otpada. Njihovom načelniku koji je izabran u 4.mandatu je izvrsno. On ne zamara svoje mještane tako nekim primitivnim aktivnostima kao što je odvajanje otpada. Udre koji zidić, malo ceste, gurne kintu penzionerima i vatrogascima i pobjede dolaze same. Ne valja ljude ljutit. Zamisli neko selo u Podravini di stranog čovika nema vidit 10godina odvaja 60%, a naša Brela turistička perjanica 0,17%. Meni bi bilo neugodno da sam načelnik, makar i hdzovac.

Dođe gost Nizozemac s odvojenim otpadom i pita di će bacit, a kažu mu u Brelima nek itne sve skupa. Čovik bude oduševljen šta nema terora odvajanja. I sad mi moramo trpati sve na Karepovac i od ovih koje uopće nije briga. Ima još takvih slučajeva, naprimjer zulimovi iz Segeta ili Klis i siromašne Tučepi. Njih samo malo manje boli briga, oni odvajaju 2-3%, a sve drugo trpaju na Karepovac. Kad zbrojiš sve ostale, ispada da nam je Karepovac trajao 2-3 godine manje zbog ovakvog klošarluka. Kako hdzovac ne kopa oči drugom hdzovcu ne treba očekivati zabranu odlaganja otpada dok se sve ne napuni do.čepa.

Ustvari, apsolutno ih nije briga", stoji u njegovoj Facebook objavi.