BRADATA VOŽNJA EXTREME Moto karavana ide od bolnice u Splitu do Zadra

Projekt Bradata vožnja Extreme, koji Bradata aukcija provodi u suradnji sa Željanom Rakelom, ovog vikenda ulazi u svoju prvu veliku etapu.

U subotu, 29. studenog, kreće prva moto karavana i to simbolično iz kruga KBC-a Split – s parkinga nasuprot Klinike za onkologiju. Motoristi se počinju okupljati u 11:30 sati, dok zajednička vožnja prema Zadru počinje točno u podne. U Zadru se isti dan održava i prvo zadarsko izdanje Bradate aukcije.

“Pozivamo sve motoriste da se pridruže i odvezu onoliko koliko žele i mogu, pa makar i samo do izlaza iz Splita, jer svaki kilometar predstavlja znak podrške i solidarnosti”, poručio je Rakela.

Bradata vožnja Extreme projekt je u kojem će Željan Rakela tijekom jedne godine prijeći 120.000 kilometara na motoru, s ciljem prikupljanja sredstava za kupnju prve magnetske rezonance u javnom zdravstvu namijenjene primarno onkološkim pacijentima.

Uoči sutrašnje vožnje, večeras se održava i predstavljanje motora BMW K1600 B u 18 sati u BACKBAR-u Plana B.

Sve informacije o projektu i mogućnost sudjelovanja dostupne su na službenoj stranici.