BRADATA VOŽNJA EXTREME – 18. DAN: Bumblebee postaje pokretna mapa moto solidarnosti

Humanitarni moto-podvig “Bradata vožnja Extreme” Željana Rakele nastavlja rušiti granice izdržljivosti, kilometara – i dobrote. Osamnaesti dan vožnje ostat će zapamćen ne samo po prijeđenih 800 kilometara, nego i po iznimnoj podršci velikog broja moto klubova koji su danas na motocikl Bumblebee zalijepili naljepnice svojih klubova, simbolično ostavljajući trag solidarnosti na ovom humanitarnom putovanju.

Od službenog starta 15. studenoga 2025., kada je motocikl imao 103.445 km, Bumblebee je danas dosegnuo 115.961 km, što znači da je u 18 dana vožnje ukupno prijeđeno 12.493 kilometra. Do konačnog cilja ostalo je još 107.507 km.

Ukupno prikupljene donacije na današnji dan iznose impresivnih 45.865 eura.

Ruta dana: Dalmacija u zimskom ruhu

Današnja ruta vodila je kroz:

Split – Maslenica – Prgomet – Sv. Rok – Maslenica – Prgomet – Maslenica – Split.

Željan je vozio u pratnji klupskog kolege Aljoše Špeca. Jutro je započelo maglom oko 9 sati i temperaturom od svega 1 °C, a vožnja je završena oko 17 sati, kada je hladnoća ponovno pojačala izazove na cesti.

Vožnja posvećena donatorima

Današnji kilometri bili su posvećeni sljedećim donatorima:

1. Lucija Matković

2. Viktor Kuščić

3. Katarina Zec

4. Mile Bilić

5. Hrvoje Ninčević

6. Marina Čović

7. Milan Grepo – 300 €

8. Toma Jelavić Mitrović

9. Jerko Runje

10. Leo Vrandečić – 100 €

11. Ivo Jeličić – 150 €

12. Željka Putarek

Ukupan iznos njihovih donacija: 800 €

“Hvala vam od srca,” poručio je Rakela, naglašavajući da upravo ovakvi ljudi daju stvarnu snagu cijelom projektu.

Dan obilježen motorima, naljepnicama i zajedništvom

Na INA benzinskoj postaji Kozjak Željan je susreo Mira Brbića, koji je također donirao, nakon čega se kolona zaputila prema Masleničkom mostu, gdje se obilježavala akcija Maslenica. Ondje se okupilo oko stotinu motorista iz različitih dijelova Hrvatske.

Posebno snažan trenutak dana bio je dolazak predstavnika MK Galebi i MK Bilice, koji su, uz donaciju od 365 € za Županijsku ligu protiv raka – Split, zalijepili naljepnice svojih klubova na Bumblebeea.

Njima su se pridružili i članovi BMW MK Dalmacije iz Zadra, bračni par Krešimir i Maja Crnković, s donacijom od 100 €.

Nakon završetka vožnje, druženje se nastavilo u MK Desperado, koji su također donirali 365 €, a potom i u Hotelu As, gdje su članovi MK Libertas – pristigli kao podrška zimskom partyju MK Vuk Samotnja – također uručili donaciju od 365 € i zalijepili svoju naljepnicu.

Večer se tu nije zaustavila. Ubrzo dolaze i predstavnici MK Prikaze, zatim i MK Stari Grad – Samobor – oba kluba s donacijama od po 365 €. Svaki od njih ostavio je svoj znak na Bumblebeeu, koji je danas doslovno postao pokretna galerija moto solidarnosti.

Humanitarni završetak dana

Nakon svih susreta, Rakela se s članovima BMW MK Dalmacije uputio na zimski party MK Vuk Samotnja, gdje je podržana još jedna humanitarna akcija – pomoć djeci s teškoćama u čitanju i pisanju.

Kući je stigao tek u 22:30 sati.

“Moram priznati da mi je pisanje izvještaja najteži dio dana,” iskreno je poručio, najavljujući da sutra planira novih 600 kilometara.

Pogled prema cilju

Dana 29. siječnja navršit će se točno dva mjeseca od službenog starta, a cilj je da do tada bude prikupljeno minimalno 50.000 € donacija za Županijsku ligu protiv raka – Split.

Ostanite u toku.

Podržite projekt i širite priču.

Donacije su moguće OVDJE.