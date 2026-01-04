BRADATA VOŽNJA EXTREME 16. dan na cesti, više od 10.700 kilometara 41 tisuću eura donacija

Moto-humanitarni projekt Bradata vožnja Extreme, u sklopu velikog PROJEKTA 120, nastavlja snažno povezivati kilometre, ljude i humanost. Šesnaesti dan vožnje, 3. siječnja 2026. godine, obilježio je još jedan iznimno emotivan i uspješan dan na cestama Dalmacije.

Tijekom dana odvoženo je 756 kilometara, čime je ukupni broj prijeđenih kilometara u 16 dana narastao na 10.795 km. Brojač motocikla sada pokazuje 114.241 kilometar, dok je do konačnog cilja ostalo još 109.025 km. Paralelno s kilometrima raste i humanitarni učinak – do danas je prikupljeno impresivnih 41.274 eura donacija.

Ruta ispunjena podrškom

Današnja ruta vodila je na relaciji Split – Maslenica – INA Rašćane – Sveti Rok – Split, a iako je vožnja bila solo, podrška je bila sveprisutna. Povoljni vremenski uvjeti i dobra energija na cesti dodatno su obilježili dan, ali ono što je ostavilo najjači dojam bila je spontana podrška građana.

Na čak tri benzinske postaje – INA blizu Vodica, Tifon Jasenica i INA Rašćane – ljudi su prepoznali projekt i donirali, potvrđujući koliko je akcija već postala prepoznatljiva među građanima i vozačima.

Posebnu snagu projektu daju i brojni znakovi podrške na autocesti, gdje vozači kamiona, autobusa i osobnih vozila, kao i djelatnici na benzinskim postajama i naplatnim kućicama, pozdravljaju i bodre ovu humanitarnu misiju.

Vožnja u čast donatorima

Današnja vožnja bila je posvećena i zahvali donatorima koji su svojim doprinosima dodatno osnažili projekt. U njihovu čast voženo je za:

Marijana Nosića (100 €)

Gorana Nikolića (150 €)

Tomislava Antunovića (300 €)

Ivana Baću Ljubića (50€)

Tonija Lolića (50€)

Željka Mistrića (100 €)

Ukupan iznos njihovih donacija iznosi 750 eura.

„Ovo nije samo moja vožnja – ovo je zajednička priča“, poruka je koja se sve češće veže uz Bradatu vožnju Extreme i koja najbolje opisuje duh ovog projekta.

Kratka pauza, velika priča ide dalje

Zbog najave lošijeg vremena slijedi kratka pauza, koja će biti iskorištena za vrijeme s obitelji, no projekt se nastavlja bez stajanja. Cilj ostaje jasan – u 365 dana prijeći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura donacija, a sredstva su namijenjena Županijskoj ligi protiv raka – Split.

Organizatori zahvaljuju svima koji prate, dijele i podržavaju Bradatu vožnju Extreme te pozivaju javnost da se i dalje uključuje, prati projekt i širi priču.

Donacije su moguće putem platforme Bradate aukcije.