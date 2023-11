BRADATA AUKCIJA Predstavljamo kandidate!

Tradicionalno prve subotu u prosincu, odnosno krajem ovog tjedna, 2.12. od podne bit će pune šake brade vrsnim meštrima iz splitskih brijačnica kojima se svake godine pridružuje sve više kolege iz cijele države i regije na jedinstvenoj humanitarnoj akciji "Bradata Aukcija". Humanitarna je to akcija koja se ove godine organizira po sedmi put, iz godine u godinu obara vlastite rekorde, plasiravši se među najuspješnije individualno organizirane humanitarne akcije u Hrvatskoj.

Iz Zagreba stižu brice iz salona Sarah barber, Barbershop Polyboy, Barbershop Fulir, potom ekipa iz Gentleman shopa iz Rijeke i Pijer barbier iz Pazina, te iz Zadara Brico barbershop i Mr Razor i s Korčule

Head office barbershop. Kolegama iz Splita i okolice, a to su: Grozdi barbershop (Trogir), Fix barberstudio (Kastela), Mankaze barbershop, Stil A brijačnica, Barbershop Ivan, Ritual barbershop, Leekarija barbershop, Barbershop Ivan, Novitada barbarshop, Nina i brijačnice Ka’Brada pridružite će se i brice iz BiH: Golden touch barbershop iz Sarajeva i Željko Lončar barbershop iz Širokog brijega.

Za svog kandidata, novac za brijanje uplatite na IBAN Županijske lige protiv raka Split: HR7024070001500328251 s napomenom (opis) 'Za Bradatu 2023. - ime kandidata'; poziv na broj: 99

Donaciju možete donijeti i direktno na dan Bradate u Plan B, a na samom događaju u prodaji će biti i brojni proizvodi partnera Bradate aukcije od kojih sav prihod, naravno, ide na račun Županijske lige protiv raka Split.

PROGRAM DOGAĐANJA U SUBOTU, 2.12.

12:00 POČETAK BRIJANJA - hrana, piće i odličan glazbeni program cijeli dan (Matthew Bee od 11-14:00 h; Music Selector od 14-15:00 h; Little sister 15 do 15:30 h; Anna Blitz od 15:30-16:00 h; Little sister 16– 17:00 h, Anna Blitz 17-18:30 h, Tonći Jukić od 18:30-22:00 h)

12:00 MOTO VOŽNJA S MUDIMA – s platoa ispred Plana B

12:15 PIVSKA MILJA – početak utrke na platou ispred Plana B