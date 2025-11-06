Bradata aukcija ponovno u Splitu: Klapa Šufit pušta brade za muško zdravlje

Rak testisa i prostate nisu šala ni za jednog muškarca tim više jer su često bez simptoma u ranoj fazi. Baš zato, redoviti pregledi su ključni. Samopregledi testisa trebali bi započeti već s 18 godina, dok su pregledi prostate neophodni nakon 40.

Preventiva radi čuda, zato se pregledaj i pazi svoja muda-moto je ''Bradate aukcije'' koja je netipična humanitarna akcija i dio globalne akcije Movember, a provodi se tako da se pozovu muškarci da prestanu s brijanjem u studenom te odrede ''cijenu'' svoje brade po kojoj su se spremni obrijati. Ukoliko se skupi dovoljno donacija za tu bradu, osoba se brije na ''Bradatoj aukciji'' prve subote u prosincu, a sva prikupljena sredstva ''Bradata'' donira Županijskoj ligi protiv raka Split.

Već devet godina ova akcija promiče važnost muškog zdravlja i preventivnih pregleda kroz inovativne donatorske akcije, gdje je obrijano 300 brada, okupilo se 1000 donatora, a do sada prikupljeno 345 tisuća eura od kojih je 1500 ljudi dobilo pomoć.

I ove godine splitska ''Bradata aukcija'' održava se u ''Planu B'', točnije 6. prosinca gdje će svoje brade, ako za to prikupe sredstva obrijati i članovi klape Šufit.

''Devet je godina Bradate aukcije, a nas u Klapi Šufit isto je devet – zato smo već počeli puštati brade za jednu lipu, humanitarnu akciju! Skupljamo za magnetsku rezonancu, a 6. prosinca u Planu B brijemo se, a to vridi 20.000 eura'', kazali su nam momci iz Šufita.

Vjerujemo kako će momci iz Šufita uspjeti u svom naumu, a svi oni koji žele donirati za ovu hvalevrijednu akciju mogu to učiniti na stranici Bradate aukcije.