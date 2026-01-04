Bračni par Mateša bodrio Žute na Gripama. Evo u čijem su društvu bili

Utakmicu 13. kola AdmiralBet ABA ligae između KK Splita i momčadi Dubai Basketballa na splitskim Gripeama pratili su i poznati gosti. Među gledateljima se pojavio bračni par Blanka i Zlatko Mateša, koji su iz prvih redova bodrili Žute. Društvo im je pravio bivši gradonačelnik Omiša i novi direktor KK Splita, Ivo Tomasović.

Košarkaši Splita danas su od 17 sati igrali protiv ambiciozne momčadi iz Dubaija, no slavili su gosti rezultatom 78:92. Ključne su se pokazale prva i treća četvrtina, koje je Dubai uvjerljivo riješio u svoju korist (15:26, 14:26). Split je uzvratio u drugoj i posljednjoj dionici (25:20, 24:22), no to nije bilo dovoljno za preokret.

Unatoč porazu, domaći su imali jaku podršku s tribina.