TUŽNE FACE NA GRIPAMA Pogledajte tko je sve s tribina bodrio Žute

Košarkaši su Splita danas od 17 sati igrali utakmicu 13. kola AdmiralBet ABA lige protiv Dubaija, a slavili su gosti rezultatom 78:92. Prva i treća četvrtina otišle su na stranu Dubaija (15:26, 14:26), a druga i posljednja na stranu Splita (25:20, 24:22).

Najučinkovitiji je igrač Splita bio Kučić s 13 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom, a potom Stephens 13 poena, 3 skoka, 2 asistencije; Drežnjak 12 poena, 3 skoka, 3 asistencije, 1 ukradena lopta, 1 blokada; Myers 12 poena, 2 skoka, 4 asistencije; Perasović 8 poena, 3 skoka, 1 blokada; Anticevich 7 poena; Dragić 5 poena, 1 skok, 2 asistencije, 2 ukradene lopte; Svoboda 4, 3 skoka, 2 asistencije, 1 ukradena lopta; Jordano 4 poena, 1 skok, 1 asistencija; Marinelli 1 asistencija, 1 ukradena lopta te Jemo i Sikirić.

Split će iduću utakmicu odigrati 6. siječnja na Gripama protiv Cedevite Junior u sklopu 14. kola SuperSport Premijer lige.

A tko je sve bodrio Žute na Gripama, pogledajte u galeriji Renata Pezzija.