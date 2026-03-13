Bračanin ostao bez vozačke zbog 24 negativna boda, ali to ga ne sprječava da vozi

Policijski službenici Policijske postaje Brač su u četvrtak, 12. ožujka 2026. godine u 10.25 sati u gradu Supetru, na ulazu u trajektno pristanište zaustavili 24-godišnjaka koji je vozio osobni automobil iako mu je vozačka dozvola oduzeta i ukinuta do svibnja 2026. godine, a sve zbog prikupljena 24 negativna boda.

Muškarac je uhićen i istoga dana uz optužni prijedlog u žurnom postupku predan nadležnom sudu. Sudu je predloženo da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 20 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u maksimalnom trajanju.

Sud ga je pustio na slobodu dok će odluka o kazni biti donesena naknadno.