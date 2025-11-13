Božinović prozvao Hajduk: "Nogometni klubovi više ne mogu pasivno promatrati ponašanje svojih navijača"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je u četvrtak niz nedavnih incidenata koji su izazvali zabrinutost javnosti, uključujući nasilni napad u centru Zagreba u kojem su sudjelovali maloljetnici iz Splita, te ranija narušavanja reda povezana s navijačkim skupinama. Dok policija, kaže ministar, postupa brzo i učinkovito, sve je glasniji zahtjev da i sportski klubovi preuzmu svoj dio odgovornosti.

Brza intervencija policije, ali i nastavak nasilja u postaji

Božinović je potvrdio da je policija vrlo brzo identificirala i privela osumnjičenog u jednom od posljednjih slučajeva nasilja, no pritom je naglasio da je ta osoba nastavila s agresivnim ponašanjem i u prostorijama policije — što će, poručuje, biti posebno sankcionirano.

Komentirao je i sukob na Trgu bana Jelačića, gdje su četiri osobe završile u pritvoru nakon obračuna skupina srednjoškolaca iz dviju splitskih škola. Jedni su u Zagreb doputovali zbog edukacije u HNB-u, drugi zbog Interlibera, a napadnuti su u samom središtu grada od grupe od 12 napadača.

Trenutno je samo jedna osoba u policijskom pritvoru, dok su trojica maloljetnika smještena u Centar za pružanje usluga u zajednici u Dugavama. Pozvani su i roditelji, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Jesmo li gledali navijačko nasilje? Ministar potvrđuje – u nekim slučajevima da

Na pitanje jesu li incidenti povezani s navijačkim skupinama i prijašnjim napadima tijekom Dana srpske kulture u Splitu i Zagrebu, Božinović je potvrdio kako „neki sudionici doista jesu dio navijačkih skupina“.

No tu, kaže, prestaje mogućnost prebacivanja odgovornosti isključivo na policiju.

“Klubovi moraju preuzeti odgovornost”

U fokusu ministra bila je jasna poruka: nogometni klubovi više ne mogu pasivno promatrati ponašanje svojih navijača.

„Održani su razgovori policijskih uprava Zagreba i Splita s čelnicima dvaju nogometnih klubova. Kad se dogodi nasilje, policija reagira brzo i efikasno, ali postoji i odgovornost drugih. U ovom slučaju – klubova i roditelja“, rekao je Božinović.

Naglasio je da navijačke skupine u praksi imaju poseban status, vlastite tribine i poseban odnos s klubovima, što klubovima daje ne samo privilegije, već i obveze.

„Policija radi i više nego što joj zakon propisuje – od edukacija o vršnjačkom i rodno uvjetovanom nasilju nadalje. No naš doprinos nije dovoljan ako ga ne prate i drugi. Klubovi i institucije moraju dati puno više nego dosad.“

Radikalizacija mladih? “Djeca su sve manje u sportu, sve više u fikciji sporta”

Osvrćući se na širi dojam radikalizacije, Božinović ističe da se odgovornost vraća na temeljne institucije – roditelje, školu i zajednicu.

„Ako su djeca danas više na internetu nego u igri i druženju, ako sve manje treniraju, a sve više žive fikciju sporta, onda je jasno da stvaraš generacije koje nisu dobro pripremljene za realan život.“

Tehnološki napredak ne možemo zaustaviti, kaže, ali možemo postaviti granice i biti prisutniji u životima svoje djece.

Bez milosti prema poslodavcima koji izrabljuju radnike

Ministar je komentirao i slučaj splitskog poduzetnika koji navodno mjesecima nije isplatio plaće stranim radnicima, a u isto vrijeme otvara restoran u Zagrebu.

„To mu neće dugo trajati. Državni inspektorat će, ako već nije, doći na teren. A mi ćemo paziti da stranim radnicima dodatno ne zakompliciramo život“, poručio je.