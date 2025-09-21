Božinović: "Postoji siva zona na koju mi nismo računali. Tome ćemo stati na kraj"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da je u Hrvatsku tijekom ove godine deportirano 1047 migranata, a iz Hrvatske u zemlje kroz sustav readmisije deportirano više od 6600 ilegalnih migranata.

Gostujući u Dnevniku RTL-a, Davor Božinović je kazao da ljudi koje Hrvatska prihvaća nemaju kaznena djela, te da je od 546 ljudi koji se nalaze u prihvatnim centrima Ježevo, Tovarnik i Trilj, njih 20 detektirano kao sigurnosno zanimljivo.

"Mi imamo određene sumnje na neke pojedince. To je mali broj ljudi koji su zapravo u detenciji. I oni su tamo dok postoji interes sigurnosnih službi Hrvatske da budu tu. I da od njih zapravo dobijemo informacije koje su nam bitne", kazao je.

"Nema tajnih letova"

Božinović je naglasio da "nikad nije bilo više od 600, 700... ljudi koji su jednu noć i više proveli u Hrvatskoj". "Dakle, u svakom trenutku, od samog početka, Hrvatska je jedna od zemalja koja je 24 sata sa svim svojim institucijama, prije svega policijom i ministarstvom unutarnjih poslova, uključena u sve što nam se događa", nastavio je.

Osvrćući se na pitanje o optužbama desnice za tajne letove kojima se primaju migranti iz zapadnih zemalja, Božinović je kazao da "nema tajnih letova", ali da zračne luke ne objavljuju čarter letove koji su za readmisiju "puno jednostavniji", jer se preko komercijalnih kompanija za svaku osobu moraju osigurati dva pratitelja.

Dodao je da Hrvatska svaka tri mjeseca daje popis svih koji su vraćeni iz drugih zemalja EU.

"Poslodavcima ponuđeno više od 10.000 vaučera da radnici nauče hrvatski"

Govoreći o zakonitim migracijama koje potiče i Hrvatska i Europa, u koje spada i strana radna snaga, Božinović je rekao da je od 15. ožujka kada je Zakon stupio na snagu, utvrđeno više od 8000 nepravilnosti, a više od 5500 prekršajnih prijava, te da ima 200 falsificiranih dokumenata.

"Postoji siva zona na koju mi nismo računali da će je neki poslodavci koristiti kako bi lovili u mutnom. Tome ćemo stati na kraj, to sam rekao već tada kad smo donosili izmjene zakona", kazao je.

Podsjetio je da je poslodavcima ponuđeno više od deset tisuća vaučera da radnici uče hrvatski jezik, "jer to je dobro i za te ljude, bolje se osjećaju kao hrvatski građani, a u konačnici to su onda i bolji radnici kad se na taj način integriraju u društvo". "Međutim, oni to nisu koristili i sad ćemo ih izmjenama zakona natjerati da to koriste", zaključio je.