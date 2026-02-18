Božinović o Hrebaku: "Razumijem da manji partner nešto kaže u afektu"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je izjave predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka za N1, u kojima nije nimalo štedio Josipa Dabru i njegov Domovinski pokret.

Dario Hrebak dao je rok od 30 dana premijeru Andreju Plenkoviću "da ili sam presloži većinu sve ili neka to naprave građani".

"Nije to ultimatum, nema ultimatuma kad je u pitanju ova vlada. Nikad ih nije ni bilo. Niti može biti ultimatuma HDZ-u ili predsjedniku Vlade. Vidite, imali smo sastanak koalicije i kolega Branko Bačić dao je izjavu koja oslikava taj sastanak. Svi članovi koalicije su jednodušni u osudi tog događaja. Mislim da je naš stav po pitanju totalitarnih režima, u ovom slučaju ustaškog pokreta i NDH, tu nema zadrške. Svi to osuđujemo", kazao je Božinović pa nastavio:

"Vidim da je to na svoj način ocijenio i predsjednik Domovinskog pokreta. Iako HSLS nije bio na tom sastanku, ne vidim da tu postoji neka razlika. Pogotovo jer je tak vrijednosni sklop nešto što prati koaliciju i Vladu od trenutka kad je nastala. Podsjećam da je HSLS dio koalicije svih ovih desetak godina. Mislim da je i gospodin Hrebak ocijenio taj period odličnim. Razmijem da manji partner nešto kaže u afektu, da ga se čuje. No, nema tu suštinskih razlika. Razgovarali smo i ragovarat ćemo."

"Ultimatumi u politici nisu ozbiljni"

Naglasio je Božinović da je vladajuća većina imala većih kriza pa ih je prevladala. A potom je komentirao i riječi Milorada Pupovca za N1, koji tvrdi da nije bilo konkretnije osude Dabrina postupka.

"Složili smo se da je to štetno i oko toga svi mislimo isto. Razgovarat ćemo još na tu temu, ne treba nam to. Radimo sve kako bi država išla naprijed, ne trebaju nam ovakve situacije. Ali, kažem, imali smo puno većih izazova iz kojih smo izašli pa ćemo i iz ovog. Siguran sam da ćemo naći zajednički jezik."

No, ovakvih uvjeta, kao Hrebakov, nije bilo.

"Ultimatumi u politici nisu ozbiljni. I gospodin Hrebak je kasnije potvrdio da se ne radi o ultimatumu. Razgovor je drugi i mi ćemo razgovarati, kao svakog tjedna. Na ovom sastanku nije bio HSLS, a da je bio, čuli bi iz od predstavnika DP-a kako je ovo što se dogodilo s gospodinom Dabrom u glavnoj ulozi, štetno i nepotrebno. Dakle, oko toga nitko nema nikakve dvojbe", zaključio je Davor Božinović.