Božinović: "Napad na časnu se nije dogodio, bit će prijavljena"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na slučaj časne sestre koja je lažno prijavila napad o kojemu je ovih dana brujaal cijela zemlja. Božinović kaže da policija nije prerano izlazila u javnost s informacijama niti donosila zaključke prije dovršetka postupanja. Dodao je da je većina medija profesionalno pratila taj događaj.

"Hrvatska policija svakodnevno transparentno izvještava javnost o svim relevantnim događajima, ali uvijek nastoji dijeliti informacije koje su prethodno provjerene i točne. U ovom slučaju, iz odgovornosti prema istini i prema uključenoj osobi, nismo iznosili preuranjene zaključke", rekao je Božinović.

Istaknuo je i kako su domaći mediji u praćenju ovog slučaja pokazali „profesionalnost, suzdržanost i povjerenje u institucionalni rad policije“. Prema njegovim riječima, takav pristup posebno je važan „u vremenu sve učestalijih dezinformacija i brzih osuda“ te doprinosi očuvanju povjerenja u institucije i medije.

Govoreći o samom slučaju, ministar je naglasio da je javnost s opravdanom zabrinutošću pratila navodni napad na žensku osobu u Zagrebu, no policija je, kaže, od početka postupala „s maksimalnom ozbiljnošću i profesionalnošću“ kako bi se utvrdile sve okolnosti.

„Pokrenuto je vrlo opsežno kriminalističko istraživanje. U tom kontekstu mogu potvrditi ono što je Policijska uprava zagrebačka već objavila, a to je da se prijavljeni napad zapravo nije dogodio“, rekao je.

Podsjetio je da je lažno prijavljivanje kaznenog djela samo po sebi kazneno djelo te naveo da će 35-godišnja žena biti prijavljena „redovitim putem“.

„Hrvatska policija ostat će predana zaštiti svih građana, sigurnosti i istini, jednako kao što ćemo nastaviti štititi dostojanstvo svakog čovjeka“, zaključio je ministar.