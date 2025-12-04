Božićno koledanje vraća duh tradicije u Sinj

Sinj će 6. prosinca ponovno zasjati u blagdanskom ruhu uz jedinstvenu manifestaciju „Božićno koledanje i Jednorog“, u sklopu programa Advent u Sinju 2025. godine.

Kreativna udruga „Lipote Tradicije“ s ponosom po treći put donosi čaroliju starih običaja i veselje zajedničkog druženja.

Prvi dio programa, „Božićno koledanje“, održat će se od 10 do 12 sati na sinjskoj Pijaci.

Uz zvuk praporaca dvoprega, nastupit će Duo Thunder, Sinjske mažoretkinje te Udruga za očuvanje kulturne baštine Cetinskog kraja. Posjetitelji će moći zapjevati tradicionalne božićne pjesme i uživati u prigodnim koledarskim darovima koji bude uspomene na nekadašnje običaje.

Drugi dio, „Jednorog“, namijenjen je najmlađima i održat će se od 12 do 14 sati u Gradskom parku. Posebno osmišljen program donosi čaroliju, radost i kreativnost, stvarajući nezaboravne trenutke za djecu i njihove obitelji.

“Božićno koledanje nije samo glazba i darovi, koledanje je povratak korijenima, podsjetnik na zajedništvo i toplinu koja krasi blagdane.”, kaže Domina Bilać iz Udruge „Lipote Tradicije“ te poziva sve Sinjane i goste da se pridruže i osjete duh tradicije u srcu Cetinske krajine.