Božićni turnir VK Jadran spojio generacije: "Jadran se gradi prijenosom znanja, kulture i emocije"

Božićni turnir VK Jadran, održan na bazenu Zvončac, bio je puno više od sportskog događaja. Bio je to susret generacija, emocija i vrijednosti koje čine temelj jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih sportskih kolektiva.

Na tri terena istovremeno su igrali mladi, seniorke i veterani, dok su seniori preuzeli trenerske uloge, a roditelji s tribina bodrili sve sudionike. Slika koja se rijetko viđa, ali u Jadranu dolazi prirodno – jer Jadran nije samo klub, nego zajednica.

U bazenu je bilo borbe, natjecateljskog naboja i želje za pobjedom jer sportaši ostaju sportaši bez obzira na godine, ali iznad svega dominirali su druženje, smijeh i osjećaj pripadnosti. Upravo ta kombinacija ozbiljnog sporta i ljudske bliskosti ono je što Jadran čini posebnim.

Poseban naglasak bio je na najmlađima, koji su na malom terenu aktivno igrali, natjecali se i bili ravnopravni dio turnira, pokazujući energiju, hrabrost i ljubav prema igri. Upravo oni predstavljaju budućnost kluba, a ovakvi trenuci stvaraju i čuvaju identitet Jadrana za godine koje dolaze.

Kako je istaknuo sportski direktor VK Jadran Anđelo Šetka, ovakvi događaji najbolje pokazuju snagu kluba: „Kad na jednom bazenu vidiš sve generacije, od djece do veterana, znaš da klub ima zdrave temelje. Jadran se gradi prijenosom znanja, kulture i emocije, a to se sinoć jasno vidjelo.“

Roditelji na tribinama, bivši igrači ponovno u bazenu, današnji igrači u trenerskoj ulozi, sve to pokazuje da Jadran ima prošlost, sadašnjost i budućnost, povezane istim grbom i istim vrijednostima.

Božićni turnir bio je podsjetnik da snaga Jadrana ne leži samo u rezultatima, već u ljudima koji klub nose, čuvaju i prenose dalje. Klub koji raste, ali ne zaboravlja tko je i odakle dolazi.

Ako je netko sinoć zaspao s osmijehom i ponosom to je zato što je osjetio ono što se u Jadranu najbolje razumije bez puno riječi: Ovo je Jadran!