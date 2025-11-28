Božićni autobus ponovno vozi Splitom: Čarobna vožnja od HNK do Advent parka Mertojak

U sklopu dječjeg programa ovogodišnjeg Adventa u Splitu ponovno vozi Božićni autobus - od HNK do Advent parka Mertojak!

Nakon što je prošle godine oduševio veliki broj mališana i roditelja, Božićni bus u organizaciji Grada Splita u suradnji sa splitskim Prometom, vraća se na splitske ulice, još veseliji, još raskošnije uređen i s još više polazaka! Prva ovogodišnja vožnja kreće sutra, u subotu, 29.11. u 10:30 sati s autobusne stanice HNK (ispred Prime grad), a krajnje odredište je čarobno uređen Advent park Mertojak.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Putnike će dočekati Djed Božićnjak i njegovi vilenjaci, koji svakom mališanu daruju slatki poklončić, dok se u posebno uređenom blagdanskom busu stvara prava božićna atmosfera. Kako ističe organizatorica Romana Ban, ovogodišnji bus dekoriraju mladi umjetnici s umjetničke akademije, pa je riječ o pravoj maloj blagdanskoj atrakciji:

„Božićni bus je prošle godine izazvao predivne reakcije djece i roditelja, a ove smo godine pripremili još bogatije iskustvo. Autobus je potpuno transformiran u božićnu čaroliju - od lampica do unikatnih dekoracija - i jedva čekamo da ga najmlađi ponovno ispune smijehom.“ - istaknula je organizatorica dječjeg programa Adventa u Splitu, Romana Ban.

Vožnja je organizirana kao direktna linija od HNK do Advent parka Mertojak, a raspored je usklađen tako da djeca stižu baš na početak obiteljskog programa kojeg ove subote pripremaju Čarobni animatori i plesna skupina Dance Box.

Na Advent parku mališane i njihove obitelji svake subote očekuju predstave i glazbeno–scenski programi, radionice i kreativne aktivnosti, face painting, druženja s animatorima te brojna blagdanska iznenađenja. Kompletan program ovogodišnjeg Adventa možete pratiti na advent.split.hr.

Mjesta u Božićnom busu nije moguće rezervirati, stoga organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu nekoliko minuta ranije, oko 10:25 sati, kako bi osigurali svoje mjesto i uživali u ovoj posebnoj vožnji.