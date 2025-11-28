Božićna drvca drastično poskupjela: cijene i do tri puta više nego prije tri godine

Počela je prodaja prvih božićnih drvaca. Za sada samo u rasadnicima, dok se na javnim površinama i tržnicama u većini gradova to očekuje sredinom prosinca. Uzgajivači za krajnje kupce nemaju dobre vijesti. Cijene u veleprodaji ponovno su rasle. U odnosu na prije tri godine, isto drvce plaćat ćemo tri puta skuplje.

Na plantaži božićnih jelki kraj Osijeka - buka strojeva. Iz zemlje se vade prva drvca.

"Prva božićna drvca vozimo u hotele, restorane u javne ustanove, kafiće, a već neki dolaze i za domaćinstva", rekao je Antun Mihić, proizvođač božićnih drvaca, za Dnevnik.

U ponudi su obične i srebrne smreke, nordijske jele i kalifornijski konkolor. Cijena u ovom rasadniku bit će ista kao prošle godine. "Kod mene će biti smreka 10 eura, srebrna 20, nordijska 30", kaže Mihić.

Puno skuplja bit će drvca na tržištu. Veleprodajne cijene drastično su rasle, a na sve još treba dodati i troškove zakupa prostora, prijevoz, radnike i maržu.

"Preprodavači, oni su plaćali dosta skupo i vjerojatno će dići u nebo cijene pa ja vjerujem da će ići 20, 30 posto više", dodao je Mihić.

Drvce koje je lani na tržnici stajalo 30 eura, moglo bi skočiti na 40, a visoke jele sa 150 na vrtoglavih 200.

"Imam primanja 400 eura, odakle meni 200 eura. Pola da date za jelku... Za jelku koja će opasti i onda još sto problema, ajde briši, čisti, ne, ne", rekla je Sandra iz Osijeka.

Prije uvođenja eura srednje visoka drvca na osječkoj tržnici stajala su 150 i 180 kuna, odnosno 20 i 25 eura. Najskuplje božićno drvce bilo je 550 kuna, što je 73 eura. Ove godine jedno takvo stablo stajat će kao tadašnja tri.

"Ja sam već kupila u kaliću, ali mala je. Kaže kćerka da mi pravi hladovinu na balkonu", rekla je Zdenka.

I dok kupce čekaju novi troškovi i načini kako ih izbjeći, nije lako ni proizvođačima. Samo stroj za pakiranje stoji 40.000 eura, bager dodatnih 10, a iz godine u godinu imaju štete zbog suše.

"Ja ću nagodinu ići u sustav za navodnjavanje, očigledno bez sustava za navodnjavanje više neće biti proizvodnje", rekao je Mihić.

U Hrvatskoj se na godinu proda oko 200.000 drvaca, imamo približno 1200 proizvođača, a dio drvaca stiže i iz uvoza. Najcjenjenije su nordijske jele jer im ne otpadaju iglice, ali i najduže rastu. Da bi nordijska jela dosegnula visinu od pet metara treba joj 15 godina. Možda se do tada dogodi i božićno čudo pa božićna jela postane svima dostupna.