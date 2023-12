Božićna čestitka i primanje kod nadbiskupa Križića

Susretu su, između ostalih, nazočili: splitsko-makarski nadbiskup u miru mons. Marin Barišić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije don Franjo-Frankopan Velić, pastoralni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Nediljko Ante Ančić, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban sa suradnicima, gradonačelnik Splita Ivica Puljak sa suradnicima, ravnatelj KBC-a Split prof. dr. Julije Meštrović, rektor splitskoga Sveučilišta prof. dr. Dragan Ljutić s prorektorima, dekan KBF-a Sveučilišta u Splitu prof. dr. Šimun Bilokapić s prodekanima, predstavnici pravosuđa, policije, Hrvatske vojske i Hrvatske ratne mornarice; konzuli i drugi diplomatski predstavnici, brojni svećenici, redovnici i redovnice te djelatnici Nadbiskupskog ordinarijata.

U ime svećenstva i vjernika Splitsko-makarske nadbiskupije čestitku je uputio generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije don Franjo-Frankopan Velić. Pozdravivši oce nadbiskupe i sve uzvanike, održao je kratko razmišljanje o protekloj, kako je naglasio, uzbudljivoj godini. Naime, tijekom prošle godine u Nadbiskupiji su se razmijenila tri nadbiskupa. Pomalo neobično za nas, ali u praksi Crkve ništa novo.

„Početkom ove godine još smo kao nadbiskupa imali sadašnjeg zagrebačkog nadbiskupa i metropolita, mons. Dražena Kutlešu. Nakon njegovoga imenovanja, upravljanje Splitsko-makarskom nadbiskupijom preuzeo je u veljači mons. Želimir Puljić, zadarski nadbiskup u miru. Nakon njega imenovan je za novoga nadbiskupa mons. Zdenko Križić koji je 28. listopada preuzeo upravljanje Nadbiskupijom“, istaknuo je na početku nastavivši, „Dopustite mi da se u ovom kratkom razmišljanju vodim geslima triju spomenutih nadbiskupa. Naime, mons. Dražen Kutleša imao je kao geslo 'U tebe se, Gospodine, uzdam'. U svojoj suočenosti sa zadaćama i pogiblima života čovjeka mora imati oslonce na koje može računati, utočište u koja će se skloniti, da ga ne umrtvi tjeskoba, već da ustraje unatoč kušnjama nadajući se da će postići cilj. To utočište je Gospodin koji upravlja povijesnim događanjima u kojima se nalazi njegova 'Lađa' kojom sigurno upravlja prema njezinom cilju. Apostolski upravitelj Splitsko-makarske nadbiskupije, mons. Želimir Puljić imao je geslo 'Unitas, libertas, caritas'. U bitnome jedinstvo, u dvojbama sloboda, a u svemu ljubav. Ovo geslo nam poručuje da smo svi mi različiti, ali da u najbitnijim stvarima moramo biti jedinstveni. Također, svi imamo pravo na vlastito mišljenje i na vlastito odlučivanje u onome što je dobro i što ne može naškoditi drugome. Ali najvažnija stvar od sviju je ljubav jer bez ljubavi je sve manjkavo. Mons. Zdenko Križić uzeo je kao svoje geslo 'Samo Bog je dosta', ili na španjolskom jeziku 'Solo Dios basta'. Ovo geslo je preuzeo iz bogate karmelićanske riznice duhovnosti, rečenicu koju je izgovorila prva crkvena naučiteljica, sv. Terezija Avilska“, zaključio je pozdravivši još jednom sve prisutne zaželjevši svima sretan i blagoslovljen Božić i Novu godinu.

Svoju čestitku izrazio je i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, kazavši: „Ovo vrijeme je vrijeme kada obično odlučujemo napraviti neke promijene na bolje, odnosno odlučujemo biti bolji. Ovo je vrijeme darivanja, vrijeme kada želimo i pomoći onima koji su u potrebama. Advent je predivno vrijeme. Dopustite mi jednu šalu, da sam u mogućnosti, odlučio bih da ovo vrijeme adventa traje cijelu godinu“, istaknuo je. Na kraju govora pozdravio je sve nazočne, posebno nadbiskupa Zdenka i suradnike svima zaželjevši da ove blagdane provedu uz svoje najmilije u sreći, zdravlju i veselju.

U čestitarskom duhu nastavio je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. „Svi mi ovih dana smo u iščekivanju. No, koga iščekujemo? Čemu se veselimo? Čekamo Svjetlost koja će ući u naše duše i srca. Dobrota dolazi u liku novorođenoga Djeteta, ali i u liku svih onih koji su potrebni pomoći“, istaknuo je. Župan se posebno obratio nadbiskupu zaželjevši mu dobrodošlicu: „Ruka naše Županije bit će uvijek pružena Vama i Nadbiskupiji, za sve aktivnosti, projekte i planove“, kazao je. Na kraju je, pozdravivši još jednom sve prisutne, zaželio obilje Božjeg blagoslova za Božić i Novu godinu.

Na kraju je svoju čestitku uputio nadbiskup Zdenko Križić. „Ovo je moje prvo božićno čestitanje i primanje otkako sam preuzeo Splitsko-makarsku nadbiskupiju. Generalni vikar je spomenuo da su se u ovoj godini promijenila tri nadbiskupa. Nekome može sve ovo izgledati čudno ili neozbiljno, ali treba razumjeti Svetu Stolicu, kojoj je sve teže pronaći kandidate za biskupska sjedišta. Ne zato što bi falilo prikladnih ljudi nego zato što su provjere Svete Stolice postale sve rigoroznije i detaljnije. Sami znamo da je bio nemali broj biskupa koji nisu ispunili očekivanja u suočavanju s problemima koji su naškodili dostojanstvu Kristove Crkve. Nadalje, praksa pape Franje je da ni jedan novi biskup ne bude imenovan u svojoj matičnoj biskupiji. Razlog je tome zasigurno uvjerenje da će novi biskup, koji dolazi s teritorija druge biskupije, unijeti nešto novo u dotičnu biskupiju. Da li se to uvijek događa i do koje se mjere događa teško je reći. Za vrijeme pape Franje, u ovih desetak godina, promijenilo se vodstvo u jedanaest od petnaest biskupija na teritoriju Republike Hrvatske, ne računajući Vojni ordinarijat i Križevačku grkokatoličku biskupiju. U nijednoj biskupiji, u kojoj se promijenio biskup, nije odabran biskup s teritorija same biskupije. Iščekujemo nova imenovanja za Požešku i Gospićko-senjsku biskupiju“, istaknuo je na početku.

Nadbiskup se dotaknuo novih planova i projekata u Nadbiskupiji: „Tek sam prije, malo manje od dva mjeseca, preuzeo upravljanje Nadbiskupijom, stoga ne mogu još govoriti o projektima i planovima jer još uvijek poznajem premalo ovdašnje prilike.

Potrebno je još vremena da se upoznam s potrebama, poteškoćama i mogućnostima. Nemam još svih relevantnih podataka o opsegu djelovanju našeg Caritasa, jedne od najvažniji institucija Nadbiskupije, i što je još moguće unaprijediti na planu njihova djelovanja. Za djelovanje našega Caritasa se izdaje dosta sredstava, kako iz državnog proračuna, tako i na druge načine. Tu su u vidu i projekti izgradnje crkava na mjestima gdje su velike potrebe, kao i uređenje crkava u siromašnim dijelovima Nadbiskupije. To nisu projekti na godinu dana već na duže. Jedan od važnijih projekata je izgradnja katoličke škole na Dračevcu koji spada u naše prioritete. Trebat će malo više vremena da se sve pripremi, zgrade osposobe, da mogu primiti, kako đake tako i nastavno osoblje. Treba završiti dom za starije svećenike jer postojeći je pun. Još podosta starijih svećenika se snalazi kako zna jer nema mjesta u tom domu. I to je vrlo zahtjevan projekt koji nije lako privesti do kraja. Nadbiskupija nema više sjemeništaraca pa zgrada sjemeništa ostaje prazna i treba joj dati svrhu. Jedna od ideja je da se osposobi za stanovanje đaka i studenata slabijeg imovinskog stanja. Prije toga zgrada zahtijeva temeljito uređenje“, istaknuo je nadbiskup.

No, nisu samo materijalne potrebe najvažnije kazao je nadbiskup. Tu su mnogobrojni projekti duhovne i pastoralne naravi važni za život naših vjernika. „Prije svega to se odnosi na pastoral obitelj i pastoral mladih. Tu su potrebe velike i zato će nam trebati dosta zauzetih i požrtvovnih radnika, kako svećenika, tako i osposobljenih laika. Svi danas znamo koliko su nam brakovi krhki, koliko nam mladih završava na stranputicama droge i kriminala. To je neizmjerno polje rada, kako za cijelo društvo, tako i za Crkvu. Tu se ne smije odgađati jer bi moglo biti prekasno. Kao narod sve se više smanjujemo pa bi bila tragedija da izgubimo mlade u ponorima zla. Potrebno je puno moliti i dobar boj biti da bi se ta zla suzbila ili barem smanjila“, istaknuo je nadbiskup zazivajući Onoga čije rođenje iščekujemo da nam pomogne na tom planu. Na kraju je svima još jednom čestitao Božić i zaželio sretnu i blagoslovljeno Novu godinu.

Po završetku programa čestitanja nadbiskup je sve pozvao na druženje uz domjenak koji su pripremili učenici Turističko-ugostiteljske škole u Splitu uz pomoć svojih nastavnika Karmele Lelas i Vedrana Bauka. Božićno čestitanje, svojim je pjevanjem uzveličao muški vokalni ansambl „Vokalisti trogirske katedrale“ pod ravnanjem maestra Vinka Buble, a cjelokupni program moderirala je dr. sc. Silvana Burilović Crnov, voditeljica Tiskovnoga ureda splitsko-makarske nadbiskupije.