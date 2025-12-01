Božić stiže ranije za zaposlenike jednog trgovačkog lanca: Otkriveni iznosi božićnica i nagrada

Poznati trgovački lanac u prosincu će biti široke ruke prema svojim zaposlenicima.

Riječ je o tvrtki Kaufland koja je za radnike osigurala 400 eura božićnice, 400 eura neto godišnje nagrade i 50 eura neto za dijete. Kaufland je zadnjeg dana veljače imao oko 3300 zaposlenih, što je 120 više nego na isti dan lani.

To znači da će za božićnice i godišnje bonuse u prosincu izdvojiti ukupno oko 2,6 milijuna eura. Prosječna neto plaća u Kauflandu, prema podacima Financijske agencije, iznosi oko 1600 eura mjesečno.

Kaufland je, inače, protekle poslovne godine (njihova se računa od 1. ožujka lani do 28. veljače ove) ostvario 813 milijuna eura ukupnih prihoda uz neto dobit od 21 milijun eura, što je čak 56 posto više nego predlani, piše Danica.hr.