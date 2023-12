BOŽIĆ NA KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI KBC-A SPLIT DONIO RADOST I VESELJE Brojni sugrađani uljepšali blagdane najmanjima, hodnicima odjekivala pjesma i dječji smijeh

Božićno vrijeme provodimo u krugu obitelji no neki među nama nisu te sreće već blagdane povode u bolnici. To je posebno teško malenim pacijentima na Klinici za dječje bolesti KBC-a Split, no zahvaljujući ljudima dobrog srca i predanom radu medicinskog osoblja Božić im je protekao u veselju.

Brojni sugrađani, studenti, branitelji, predstavnici udruga, javnih i društvenih ustanova, župa, škola, tvrtki te plesne, glazbene i kazališne skupine pohodili su Kliniku i darivali: materijali za likovne aktivnosti i modeliranje za potrebe bolničkog vrtića - igraonice, slatke poklon pakete, igračke, električni autić, bodije za dojenčad, televizor, digitalni tlakomjer, šest laringoskopa, neonatalni respirator te novčana sredstva za opremanje Klinike.

Također, organizirana je i predstava za djecu te božićni koncert.

Svaki posjet i dar razveselio je hospitaliziranu djecu, ali i njihove roditelje i medicinsko osoblje.

"Djeca su okitila božićnu jelku ukrasima koje su sami napravili uz pomoć naših kliničkih odgajateljica, a zahvaljujući ljudima plemenitog srca pod jelkom se ove godine našlo puno darova.

Pjesma i veselje uz dječji smijeh i graju odjekivali su hodnicima Klinike. Čak su i naši najteži bolesnici u Zavodu za hematologiju i onkologiju i u Zavodu za intenzivnu pedijatriju osjetili tračak sreće. Zahvalni smo svim donatorima što su razveselili djecu i uljepšali im ove bolničke blagdanske dane“, poručila je predstojnica Klinike za dječje bolesti doc. dr. sc. prim. Branka Polić, dr. med.