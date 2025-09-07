Bosna i Hercegovina ispala s Eurobasketa

Izabranike Adisa Bećiragića izbacila je reprezentacija koju vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić. Poljaci će u četvrtfinalu igrati protiv Turske. Podsjetimo, Turci su u osmini finala nadigrali Švedsku 85:79.

BiH je sjajno otvorila susret. Imala je 11 poena prednosti, a prvu četvrtinu završila je s +9. Poljaci su se polako primicali i drugu dionicu završili s četiri poena zaostatka. Bosanskohercegovački košarkaši prvi su se put našli u zaostatku kod rezultata 57:56, nakon čega Poljska gotovo nije ispuštala prednost te je došla do pobjede, piše Index.

Loyd sjajan kod Poljaka, ozljeda ključnog igrača BiH

Najbolji igrač utakmice bio je poljski reprezentativni bek Jordan Loyd s 28 poena, dok je drugo ime susreta bio bosanskohercegovački centar Jusuf Nurkić s 20 poena i sedam skokova. Impresivnu partiju odradio je i Poljak Mateusz Ponitka s double-double učinkom od 19 poena i 11 skokova.

Uz Nurkića, jedini igrač s dvoznamenkastim učinkom kod BiH bio je John Roberson s 19 poena. Velik udarac za Bećiragićevu momčad bila je Robersonova ozljeda zadnje lože šest i pol minuta prije kraja, zbog koje nije mogao nastaviti susret.

Tko je Igor Miličić?

Rođen je u Slavonskom Brodu, a obitelj je živjela s druge strane mosta, u Bosanskom Brodu. Košarkom se počeo baviti kad je krenuo u osnovnu školu, a s 14 godina, netom prije početka rata, tražio je jaču sredinu za razvoj i otišao u Split. Tamo se razvio u juniorskog reprezentativca i bio drugi asistent prvenstva na kojem je Hrvatska osvojila europsko srebro.

Smatralo ga se jednim od najperspektivnijih bekova Europe i svijeta, ali teška ozljeda koljena ugrozila mu je nastavak karijere. Zahvaljujući nekadašnjem igraču Jugoplastike i skautu Chicago Bullsa Ivici Dukanu, otišao je u SAD na operaciju koja mu je spasila karijeru.

Igrao je Euroligu sa Splitom, debitirao i za seniorsku reprezentaciju u kvalifikacijama 1998., a onda s 21 godinom otišao u Poljsku u potrazi za boljim ugovorom. U Poljskoj je igrao od 1999. do 2004. i od 2008. do kraja karijere 2014., a u međuvremenu se okušao u Grčkoj, Kosovu, Belgiji, Turskoj i Rusiji.

Poljaci su ga željeli u reprezentaciji i kao igrača

Posljednjih šest igračkih godina proveo je u Koszalinu, nakon toga je u istom klubu postao trener, a već nakon godinu dana angažirao ga je Anwil, s kojim je u pet godina osvojio dva prvenstva i kup, a navijači su ga prozvali Profesorom. Zatim je 2020. preuzeo Stal i u prvoj sezoni osvojio naslov te dogurao do finala FIBA-ine Lige prvaka.

Poljaci su ga u reprezentaciji željeli još puno ranije, kao igrača. Godine 2003. dobio je državljanstvo, ali nije mogao zaigrati za Poljsku zbog onih nastupa iz 1998. za Hrvatsku, koja ga više nikad nije pozvala.

Po svemu ostalome Miličić je postao Poljak. Oženio je Poljakinju Barbaru, s kojom ima tri sina: Zorana, Tea i Igora. Svi su košarkaši.

Bio je trener Bešiktaša, Napolija, Stal Ostrowa, Wloclaweka i Koszalina, a s Poljskom reprezentacijom bio je četvrti na Eurobasketu 2022. godine, gdje je u četvrtfinalu također pobijedio Sloveniju.

Rezultati BiH u skupini C, u kojoj je završila na trećem mjestu:

BiH - Cipar 91:64

Španjolska - BiH 88:67

BiH - Italija 79:96

Grčka - BiH 77:80

BiH - Gruzija 84:76

Rezultati Poljske u skupini D, u kojoj je završila na drugom mjestu:

Poljska - Belgija 69:70

Francuska - Poljska 83:76

Poljska - Island 84:75

Poljska - Izrael 66:64

Slovenija - Poljska 95:105