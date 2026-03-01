Bosanci 'okupirali' Žnjan, a još nije ljeto. Evo zašto

Kako prenosi portal BiznisInfo.ba, proslava Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine pretvorila je protekli vikend u pravu malu "predsezonu" na dalmatinskoj obali.

S obzirom na to da je ponedjeljak u Federaciji BiH neradni dan, brojni su građani susjedne države iskoristili priliku za produženi odmor, a Split se još jednom pokazao kao jedna od njihovih najomiljenijih destinacija.

​Neuobičajeno visoke temperature i sunčano vrijeme dodatno su izmamili goste na jadransku obalu. Iako su Makarska rivijera i Dubrovnik tradicionalno popularni, ove godine fokus je posebno stavljen na splitski Žnjan.

Nedavno obnovljeni dio grada, sa svojim uređenim šetnicama, plažama i ugostiteljskim objektima, postao je pravi magnet za posjetitelje iz BiH koji traže kratki predah od svakodnevice.

​Najbolji dokaz ove mini invazije vidljiv je na žnjanskom platou.

Splitski hotel "Amphora" doslovno je pun gostiju iz Bosne i Hercegovine. Pogled na hotelsko parkiralište i okolne ulice otkriva dominaciju registarskih oznaka iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i drugih bosanskohercegovačkih gradova.

​Relativna blizina, laka dostupnost parkirališta i bogata ponuda sadržaja čine ovaj dio Splita idealnim za brze vikend-izlete. S druge strane, splitski hotelijeri mudro koriste ovakve prilike.

– Produženi vikendi poput ovoga još jednom potvrđuju koliko su destinacije na jadranskoj obali privlačne građanima BiH za brzi odmor i bijeg od svakodnevice. S druge strane, hoteli na obali koriste ovakve prilike da, uz nešto niže cijene, popune kapacitete u periodu godine kada je manji broj turista iz zemalja Europske unije – zaključuju iz BiznisInfo.ba.