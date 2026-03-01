Bosanci 'okupirali' Žnjan, a još nije ljeto. Evo zašto

Kako prenosi portal BiznisInfo.ba, proslava Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine pretvorila je protekli vikend u pravu malu "predsezonu" na dalmatinskoj obali.
S obzirom na to da je ponedjeljak u Federaciji BiH neradni dan, brojni su građani susjedne države iskoristili priliku za produženi odmor, a Split se još jednom pokazao kao jedna od njihovih najomiljenijih destinacija.
Neuobičajeno visoke temperature i sunčano vrijeme dodatno su izmamili goste na jadransku obalu. Iako su Makarska rivijera i Dubrovnik tradicionalno popularni, ove godine fokus je posebno stavljen na splitski Žnjan.
Nedavno obnovljeni dio grada, sa svojim uređenim šetnicama, plažama i ugostiteljskim objektima, postao je pravi magnet za posjetitelje iz BiH koji traže kratki predah od svakodnevice.
Najbolji dokaz ove mini invazije vidljiv je na žnjanskom platou.
Splitski hotel "Amphora" doslovno je pun gostiju iz Bosne i Hercegovine. Pogled na hotelsko parkiralište i okolne ulice otkriva dominaciju registarskih oznaka iz Sarajeva, Zenice, Tuzle i drugih bosanskohercegovačkih gradova.
Relativna blizina, laka dostupnost parkirališta i bogata ponuda sadržaja čine ovaj dio Splita idealnim za brze vikend-izlete. S druge strane, splitski hotelijeri mudro koriste ovakve prilike.
– Produženi vikendi poput ovoga još jednom potvrđuju koliko su destinacije na jadranskoj obali privlačne građanima BiH za brzi odmor i bijeg od svakodnevice. S druge strane, hoteli na obali koriste ovakve prilike da, uz nešto niže cijene, popune kapacitete u periodu godine kada je manji broj turista iz zemalja Europske unije – zaključuju iz BiznisInfo.ba.