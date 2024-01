Bosanac u Dalmaciji izazvao kaos: "Zaklat ću vas, j**** ti hrvatsku mater"

Općinski sud u Zadru izrekao je kaznu od 79,64 eura muškarcu, strancu na privremenom radu, državljaninu BiH koji je 18. lipnja ove godine na trgu Kardinala Stepinca u Novalji narušavao javni red i mir. Tog je dana, kako se navodi u presudi, prišao muškarcima s kojim je ranije imao nesuglasice, i obratio se riječima glasno vičući “zaklat ću vas, srušit fasadu, j**** ti hrvatsku mater” nakon čega je skinuo majicu, srušio kamene cvjetnjake na trgu i razbacao cvijeće te ušao u kuću, razbacao stvari i udaljio se u nepoznatom pravcu. On je na ročištu, održanom dan kasnije, priznao krivnju i objasnio kako je došlo do navedenog događaja.

– Ja sam za muškarce radio na kući i stavljao fasadu te sam se sigurno dvadeset dana zadržao u radovima za koje su me angažirali, a oni mi nisu platili. Kako sam se doveo u situaciju da doista nemam niti za jesti, ja od petka sam ih tražio da me plate, te su me ponovno kad sam ih pitao odbili i kazali mi da nemaju novaca. Nisu mi mogli dati niti za putne troškove, inače za to vrijeme ja sam sjedio na trgu na klupi i uopće nisam bio agresivan, a onda je meni ničim izazvan jedan od muškaraca opalio šamar što se može vidjeti na kamerama, što je mene izrevoltiralo. Točno je da sam tada počeo vikati izgovarajući riječi “zaklat ću vas, srušiti fasadu” te sam rekao muškarcu “j**** ti hrvatsku mater”, a on je meni prije toga rekao da mi j*** mater balijsku, kazao je okrivljeni muškarac, priznavši da je potom skinuo majicu i srušio dva cvjetnjaka na trgu.

– Nakon toga sam ušao u kuću u kojoj smo mi radnici bili smješteni na trgu te sam počeo razbacivati stvari. Znam da nisu platiti još dvojici mojih kolega koji su na toj kući radili sa mnom. Doista nisam sklon incidentima i takvom ponašanju, ali doista sam se smatrao izigranim jer sam radio 20 dana na toj kući i nisu me platili te su me zavlačili, pojasnio je okrivljenik.

Okrivljeni državljanin BiH do sad nije bio osuđivan, što mu je uzeto kao olakotna okolnost, piše Zadarski list.