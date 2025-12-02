Borna Sor: "Fašizam ne dolazi s čakijom u zubima, nego u odijelima"

Borna Sor napisao je osvrt na nedavne napade na pripadnike nacionalnih manjina kao i brojna otkazivanja kulturnih događanja koja su kao reakciju imala nedjeljni antifašistički prosvjed "Ujedinjeni protiv fašizma".

Status satiričara Borne Sora prenosimo u cijelosti.

"Ovo nema veze s nekom krezubom pijandurom koja pjeva o autobusnom prometu Imotskog. Ovo nema veze s nekim ultras navijačima koje doma nisu voljeli dovoljno, pa kroz dizanje desnice samo žele da netko bude ponosan na njih.

Ovo nema veze s onima čije su obitelji stradale kao posljedica drugog svjetskog rata.

Ovo nema veze s pjesmama, sloganima, uzvicima, grafitima.

Ovo ima veze s vladom, s trećim uzastopnim mandatom HDZ-a, koji je zbog čisto populističko pljačkaških razloga odlučio aktivirati sve gore navedene marginalce, kako bi uznemiravali, prijetili, napadali i plašili sve one koje bi se moglo smatrati oporbom u ovo doba ekonomske i geopolitičke nesigurnosti", piše pa nastavlja.

"Financiraju iste stvari koje optužuju za provokaciju"

"Kako to znamo? Znamo zato, jer se HDZ u zadnjih godinu dana odrekao i hrvatskog ustava kojeg je sam napisao i izglasao. I odrekao se političke doktrine i poruka Franje Tuđmana, njihovog osnivača, njihovog mitološkog "prvog predsjednika" i cijelog narativa pomirbe.

Sad su te stvari po njima protu-Hrvatske.

Vlast financira iste festivale koje optužuje za provokaciju. Vlast financira iste udruge koje optužuje za provokaciju. Vlast financira, organizira i delegira maskirane huligane i "braniteljske" skupine koje šalje da šire strah.

Oni koji kažu da ne vide povratak fašizma, ga ne vide jer gledaju u krivom smjeru. Očekuju valjda da će to biti neki masovni politički pokret s naglašenim rasističkim i totalitarnim porukama", napisao je Sor.

"Ne. Fašizam se kod nas vraća u liku i djelu europskog birokrata koji će vitke linije i sređene frizure uvesti bez ikakvog reda i ljudskih uvjeta strane radnike, a onda nahuškati radničku klasu na njih.

Koji će omogućiti masovnu rasprodaju zemlje, a od mladih tražiti da ginu za njenu obranu.

Koji će zavladati svim medijima, a onda preko botova širiti teorije urota kako su mediji strani izdajnici u šakama oporbe.

Plašenje povratkom komunizma

Koji će kombinacijom državnih monopola, državnih agencija i državnog inspektorata nametnuti reket i pokornost privatnika, poduzetnika i obrtnika, a onda ih plašiti povratkom komunizma. Sistemska korupcija, nepotizam, uhljebljivanje, ali će širiti poruku kako su poduzetnici, radnici i oporba neradnici.

Fašizam nije mržnja. Fašizam je patološka pohlepa bez ikakvog morala i skrupula. Mržnja je samo metoda koju koristi kako bi opljačkani bili prezaslijepljeni da vide tko ih pljačka.

Fašizam nam ne dolazi s čakijom u zubima, nego s leptirmašnom oko vrata. Ne obučen u crnu uniformu, nego skupo odjelo. Ne s agresivom u glasu, nego hipnotizirajućom mantrom koju šire deseci "nezavisnih" stručnjaka, influencera i PR sauronovih usta - kako je sve u redu. Nema ničeg za vidjet. U sigurnim ste rukama. Nikad nije bilo bolje", zaključio je u objavi Borna Sor.