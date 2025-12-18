Bolt detaljno objasnio novu opciju "Hrvatski govornik": Evo što žele jasno pojasniti

Nakon reakcija dijela javnosti iz tvrtke Bolt Operations OÜ odlučili su se javno očitovati. U svom obraćanju navode da se javljaju "kako bi pojasnili razloge uvođenja ove kategorije u vidu nove opcije kako bi pružili relevantne informacije javnosti".

Razlozi uvođenja kategorije "Hrvatski govornik"

Iz Bolta ističu da je nova opcija uvedena "u skladu s fokusom na dodatnu pristupačnost i još kvalitetnije korisničko iskustvo". Riječ je o kategoriji “Hrvatski govornik”, koja je korisnicima u Zagrebu dostupna od 1. prosinca 2025. godine.

Kako navode, kategorija je "razvijena na temelju povratnih informacija korisnika koji ističu kako im komunikacija na hrvatskom jeziku znatno olakšava korištenje usluge", uz naglasak da Bolt u Hrvatskoj surađuje s "mrežom od nekoliko tisuća partner vozača diljem Hrvatske, od kojih oko 90% govori hrvatski".

Dodaju i da su prve reakcije pozitivne: "Već u prva dva tjedna od uvođenja ove kategorije bilježimo značajan interes korisnika, uz iznimno pozitivne povratne informacije kako korisnika, tako i partner vozača."

U svom pojašnjenju Bolt podsjeća i na uvođenje “Obiteljskog profila”, funkcije predstavljene ove godine. Riječ je o opciji koja omogućuje "jednoj osobi da upravlja i plaća vožnje za do devet članova obitelji ili prijatelja putem jednog računa".

Iz Bolta ističu da je "korištenje usluga prijevoza među starijima najbrže rastuće", ali da ih "tehnološke i praktične prepreke i dalje ograničavaju". Upravo zato, kako navode, "Obiteljski profil to rješava tako što jedna osoba može naručivati vožnje i upravljati plaćanjem za druge, a sve se vožnje naplaćuju s jednog računa".

Istraživanja o poznavanju engleskog jezika

Bolt se u dopisu poziva na rezultate istraživanja Eurobarometra “Europeans and their languages” koje je Europska komisija provela 2024. godine. Prema tim podacima, "udio stanovnika Hrvatske koji govore engleski jezik značajno varira među dobnim skupinama", a kod osoba starijih od 55 godina iznosi "manje od 13%".

Prema Eurobarometru, engleskim jezikom u Hrvatskoj govori:

"58,8% osoba u dobi od 15 do 34 godine"

"42,2% osoba u dobi od 35 do 54 godine"

"svega 12,6% osoba starijih od 55 godina".

Slične rezultate, navode iz Bolta, donosi i izvještaj Državnog zavoda za statistiku (DZS) "Anketa o obrazovanju odraslih u 2022.", prema kojem "starije dobne skupine (55–64 i 65–69) imaju znatno veći udio osoba koje ne govore strani jezik u odnosu na mlađe dobne skupine". Zaključuju da "ovi podaci jasno ukazuju na potrebu za dodatnim mogućnostima komunikacije na hrvatskom jeziku u svim dobnim skupinama, a osobito među starijim od 55+."

Bolt pojašnjava da su u ovu kategoriju uključeni "svi partner vozači koji aktivno koriste hrvatski jezik minimalno na razini B1", bez obzira na to jesu li domaći ili strani vozači, odnosno "državljani susjednih ili trećih zemalja".

Ponovno naglašavaju kako Bolt ima "snažnu mrežu od nekoliko tisuća partner vozača diljem Hrvatske, od kojih oko 90% govori hrvatski jezik".

Kako se formira cijena vožnje

Prema objašnjenju Bolta, kategorija “Hrvatski govornik” "temelji se isključivo na jezičnim kompetencijama" i osmišljena je kako bi "putnikima pružila još kvalitetnije i praktičnije iskustvo vožnje".

Naglašavaju da je "osnovna cijena vožnje ista kao u kategoriji Bolt", ali da se, "kao i kod svih drugih kategorija, može razlikovati u određenim situacijama". Riječ je o slučajevima kada korisnici imaju "automatski dodijeljene popuste" ili kada "cijena bilo koje kategorije može u iznimnim situacijama nakratko porasti u razdobljima izrazito visoke potražnje".

Bolt navodi da se cijene određuju prema "nizu čimbenika, uključujući razinu potražnje, rutu, doba dana, tip vozila i eventualne dodatne usluge". Upravo zato, dodaju, platforma nudi "široku paletu kategorija" – od najpovoljnijih opcija, preko vozila više klase, do XL kategorije i usluga "poput prijevoza kućnih ljubimaca". "Sve su kategorije u potpunosti opcionalne, a korisnici sami biraju najprikladniju opciju u skladu sa svojim specifičnim zahtjevima i preferencijama."

Posebno se osvrću na navode povezane s komentarima korisnika i citatom: "Koliko čitam po Fejsu, vozači su prvo bili oduševljeni time, ali sada su već skužili da im je zarada na tome manja nego na drugim načinima vožnje pa su uvrijeđeni. Razumljivo. Čovjek bi pomislio da je poznavanje hrvatskog u Hrvatskoj plus, ali izgleda da nije", dodao je drugi.".

Iz Bolta poručuju da "moramo demantirati netočnost navoda". Kako navode, "popusti za korisnike u 100% iznosu financirani su od strane Bolta", a "partner vozači uvijek primaju puni iznos vrijednosti vožnje".

"Dodijeljeni popusti se ni na koji način ne odražavaju na njihovu zaradu", ističu te dodaju da partner vozači za svaku vožnju ostvaruju "puni prihod, umanjen isključivo za standardnu proviziju, dok razliku do iznosa umanjenog popustom u cijelosti pokriva Bolt".

Najava daljnjeg razvoja usluge

Na kraju, Bolt poručuje da "nastavlja pažljivo pratiti povratne informacije korisnika", uz stalno prilagođavanje usluga s ciljem "poboljšanja pristupačnosti i širenja izbora opcija prilagođenih specifičnim potrebama korisnika".

Ističu i da "Boltova liderska pozicija na tržištu dodatno potvrđuje visoku kvalitetu, sigurnost i pouzdanost platforme", uz poruku da tvrtka "ostaje posvećena promoviranju jednakosti, sigurnosti i inkluzivnosti za sve partner vozače i korisnike".