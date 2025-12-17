Bolt u Hrvatskoj uveo posebnu tarifu za taksi vožnje. Korisnici šokirani: "Mislio sam da je zafrkancija", "Pa tko to koristi?!"

Riječ je o opciji 'hrvatski govornik' kojom Bolt korisnicima nudi mogućnost da ih voze vozači koji govore hrvatskim jezikom. I to po, kako se da vidjeti pri naručivanju vozila, skupljoj tarifi.

"Mislio sam da je neka zafrkancija jer sam na Facebooku pročitao kako se ljudi zezaju pišući da ih je baš vozio neki Hrvat koji se nakvarcao kako ne bi izgledao kao domaći vozač jer domaći voze skuplju tarifu. Pa sam otišao u aplikaciju i vidio da nije šala i da mi se zaista nudi opcija da me vozi 'hrvatski govornik'. Zadnji put sam njihovu uslugu koristio prije desetak dana i tada toga još nije bilo", ispričao je za N1 Zagrepčanin Marin.

"Izgleda da znati hrvatski u Hrvatskoj nije plus"

Kaže da mu nije posve jasan razlog uvođenja te dodatne usluge.

"Jel' to zato što naši ljudi stalno gunđaju da ih voze taksisti s kojima se ne razumiju, ne znam. Ali eto, netko se dosjetio da i to ubaci u ponudu. Naravno, tarifa je skuplja jer ne možeš ti govoriti hrvatski jezik po istoj cijeni kao, recimo, inguški", dodao je u šali, ali i u nevjerici.

Korisnica Bolta Irena kaže nam ovu uslugu Bolta ne namjerava koristiti. "Ne pada mi na pamet uzeti skuplju opciju samo zato da me vozi netko tko govori hrvatskim jezikom. Stvarno me zanima tko to uopće koristi i zašto. Pa ako čovjek i ne govori hrvatski, ako ne priča ni engleski - valjda možeš šutjeti tih par minuta", kaže nam.

Rasprava o ovoj temi na Redditu započela je prije nekoliko dana, što također govori da je spomenuta 'premium' opcija svježa, ali i da za sobom poteže niz pitanja.

"Ne mogu vjerovati da u vlastitoj državi moram birati dal' da pričam engleskim ili materinjim jezikom. Sve je otišlo k vragu", napisao je jedan korisnik Reddita.

"Koliko čitam po Fejsu, vozači su prvo bili oduševljeni time, ali sada su već skužili da im je zarada na tome manja nego na drugim načinima vožnje pa su uvrijeđeni. Razumljivo. Čovjek bi pomislio da je poznavanje hrvatskog u Hrvatskoj plus, ali izgleda da nije", dodao je drugi.

Skuplje ako vozi 'hrvatski govornik'

Iz snimki zaslona Boltovih mobilnih aplikacija koje nam je proslijedilo nekoliko čitatelja, vidi se da vožnja s vozačem koji govori hrvatski košta osjetno više od 'obične' vožnje. Primjerice - 7,9 eura naspram 5,5 eura za vožnju za koju izričito ne tražite da taksist govori hrvatski.

Ili drugi primjer još skuplje vožnje: 9,8 eura s vozačem - govornikom hrvatskog, naspram 5,9 eura za vožnju s jezično nedefiniranim vozačem.

Boltu su uputili upit o tome zašto su uveli spomenutu opciju, imaju li sličnu ("native speaker") i u drugim zemljama u kojima posluju, je li opcija uvedena na traženje ovdašnjih korisnika te zašto je skuplja u odnosu na druge ponuđene opcije vožnje. Odgovor nije stigao.