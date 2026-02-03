"Bolje da umre selo nego običaji": Platforma "Možemo" iz Splita prozvala "kadroviranje" u Županiji

Platforma "Možemo iz Splita" objavila je oštru kritiku načina na koji, kako navode, funkcioniraju lokalne i regionalne uprave. U objavi uz fotografiju članka iz Slobodne Dalmacije, upozoravaju da građani često pogrešno očekuju od institucija da rade u javnom interesu, dok je stvarna svrha – prema njihovim riječima – posve drugačija.

"Drugi put kad vas (ne)funkcionalnost i (ne)rad lokalnih i regionalnih uprava i njihovih odjela budu zgrozile i zapanjile, sjetite se da je problem u vama, jer ste nešto krivo shvatili", poručuju iz platforme.

U nastavku tvrde da upravni odjeli i službe "nisu tu da koriste vama, građanima, i da se u njima nešto radi", nego da služe kao mehanizam za "zbrinjavanje kadrova, vraćanje dugova, smirivanje međustranačkih i unutarstranačkih tenzija".

Posebno prozivaju, kako pišu, "jednu, tzv. stožernu stranku" za koju navode da je takav model "ustoličila i usavršila do razine pomoćnih radnika".

Sporan "pomoćnik pročelnice" i pitanje nasljeđivanja funkcije

U objavi se osvrću i na konkretan slučaj kadroviranja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, navodeći da će "gospodin sa fotografije" postati pomoćnik pročelnice županijskog upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

"Inače, gospodin sa fotografije će biti pomoćnik pročelnice županijskog upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dok gospođa pročelnica ne ode u mirovinu, nakon čega će to biti njegovo nasljedno pravo", stoji u objavi "Možemo iz Splita".

Time, poručuju, problem nije samo u pojedinačnoj odluci, nego u obrascu u kojem se funkcije u upravi doživljavaju kao "prirodan" nastavak političkog dogovora i kadrovske rotacije.

Odjel koji upravlja ključnim sustavima: Od ginekologa na otocima do domova za starije

Poseban naglasak stavljaju na važnost resora u kojem se, kako tvrde, odvija sporno imenovanje. Riječ je o županijskom upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, koji ima široku nadležnost na području cijele Splitsko-dalmatinske županije.

"To vam je onaj odjel pod čijom su nadležnošću sve zdravstvene (osim KBC-a Split) i ustanove socijalne skrbi na području cijele županije – od ginekologa na otocima do domova za umirovljenike", navode iz platforme.

U zaključku, uz dozu ironije, poručuju: "Što bi se reklo, neka institucije rade svoj posao."