Boksač hrvatskih korijena našao se na popisu s legendama, evo o čemu je riječ

Najveći i "najubojitiji" nokauteri nešto su što boksačka javnost dugo, dugo pamti. Udarači poput Georgea Foremana, Joea Fraziera, Sonnyja Listona, Earnieja Shaversa, Mikea Tysona itd. uživali su veliku popularnost na vrhuncima svoje boksačke karijere, a njihovi mečevi privlačili su ogroman interes fanova, prenose Sportske novosti.

Uvijek fanovi priželjkuju vidjeti spektakularan nokaut na boksačkim mečevima, a gore spomenuta imena nerijetko bi im to i priuštili. No, ponekad bi se na suprotnoj strani ringa našao boksač koji može podnijeti gotovo nevjerojatnu količinu udaraca, a da pritom ostane na nogama. Takvi boksači jednostavno bi odbijali predati se i biti nokautirani, a u boksačkim krugovima pričalo bi se kako ti boksači imaju "granitnu" bradu.

Popularni boksački portal "Boxing Scene" jučer je objavio listu 50 boksača koji prema njihovom mišljenju imaju najčvršće brade. Radi se o boksačima koji su rijetko ili nikad gubili nokautima, a iza sebe imaju mečeve u kojima bi pretrpjeli puno štete.

Tako su se na listi našle legende poput Muhammada Alija, Julija Cesara Chaveza, Chrisa Eubanka, Georgea Foremana, Floyda Mayweathera, Genadija Golovkina, Marvina Haglera, a jedno ime na listi je boksač vrlo omiljen među hrvatskim i kanadskim fanovima.

Radi se o sinu Stipana i Katice iz Ljubuškog u Hercegovini, boksačkom velikanu koji je u devetom mjesecu proslavio 88. rođendan, a tijekom karijere odradio je 93 boksačka meča, upisao je 73 pobjede, 18 poraza i dva remija. Možda već znate o kome se radi, a njegovo ime je George Chuvalo. Na Boxing Scene portalu u kraćim crtama pojašnjeno je zašto Chuvalo ima svoje mjesto na listi 50 boksača "najčvršće/najtvrđe brade".

"S neosporivom granitnom bradom, Chuvalo u 93 meča nikada nije bio na podu: ni protiv Floyda Pattersona, ni Ernieja Terrella, ni Oscara Bonavene, ni Muhammada Alija. Mladi Joe Frazier zaustavio ga je zbog posjekotine, a George Foreman tukao ga je sve dok ga sudac Arthur Mercante nije poštedio teže štete, no on je cijelo vrijeme ostao na nogama."

Fascinantan je podatak da je Chuvalo samo dvaput poražen prekidom u 93 nastupa, a boksao je sa zaista vrhunskim boksačima i nokauterima. Chuvalo bez ikakve dileme pripada takvoj ljestvici, a svoje mjesto bi trebao naći i da su izdvojili samo desetoricu boksača, a ne njih 50.