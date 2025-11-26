Boje se najcrnjeg scenarija: "Karepovac do Tokija"

Plan gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2024.–2029., koji je nedavno stavljen na javno savjetovanje, izazvao je reakcije u stranci Direkt. Iako se dokument objavljuje krajem 2025. godine, članovi ove političke platforme upozoravaju da kašnjenje nije najveći problem – već izostanak ključnih rješenja.

Županijski vijećnik Direkta Ante Renić ističe da se Županija ponaša kao da hitna situacija ne postoji, iako se Karepovac, najveće županijsko odlagalište, približava zatvaranju, a alternativa još uvijek nije ponuđena.

„Pred nama je najveća ekološka ugroza s kojom će se suočiti Split i cijela Županija. Usprkos tome, Županija se ponaša kao da ozbiljnog problema nema“, rekao je Renić.

U predloženom planu, dodaje, ponovno se navode dobro poznati problemi – niska stopa odvajanja otpada od tek 12,5 posto, kao i kašnjenje za ciljevima koje Hrvatska mora postići: 55 posto do 2025., odnosno 65 posto do 2035. godine.

Prema planu, razvoj sustava i dalje se oslanja na izgradnju zelenih otoka, reciklažnih dvorišta, pretovarnih stanica te centra u Lećevici. Taj projekt traje već dva desetljeća, a njegovo otvaranje, prema novom dokumentu, očekuje se tek 2028. godine.

Predsjednik Direkta Branimir Urlić upozorava da Županija i dalje izbjegava preuzeti odgovornost.

„Lokaciju i tehnologiju za energetsku oporabu otpada prepuštaju Ministarstvu, čiji planovi također nisu jasni. A pitanje Karepovca, odnosno gdje će završavati više od 100 tisuća tona otpada godišnje, prepuštaju gradskoj Čistoći – koja takvu obvezu uopće nema u svom poslovnom planu“, kaže Urlić.

Dodaje i da se u planu navodi preporuka da se razmotri povećanje kapaciteta Karepovca i drugih odlagališta. „Ako se tako nastavi, čini se da bi Županiji najlakše bilo proširiti Karepovac sve do Žrnovnice – ako ne i do Tokija“, ironično zaključuje.