"Boje Dalmacije" – nova likovno-kulturna radionica Udruge Ana u Splitu

U prostorijama Gradskog kotara Gripe u Splitu, u srijedu, 29. listopada 2025. godine, od 17 do 19 sati, održat će se nova likovno-kulturna radionica za djecu pod nazivom „Boje Dalmacije“, u organizaciji Udruge Ana – udruge za pomoć djeci i obiteljima.

Radionicu će voditi Karmen Vrgoč, suradnica Udruge Ana poznata po svojim toplim, stvaralačkim susretima s djecom, u kojima mašta, osmijeh i boje imaju glavnu riječ.

Tijekom radionice mali će umjetnici slikati motive Splita, Marjana, Dioklecijanove palače i morskog horizonta, stvarajući vlastite „dalmatinske razglednice“ – male umjetničke podsjetnike na ljepotu svog zavičaja. Kroz crtanje i učenje o miješanju boja, djeca će istraživati svijet svjetlosti, mora i kamena te učiti kako prenijeti osjećaje i uspomene na papir.

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, istaknula je važnost ovakvih aktivnosti:

– Radionice poput „Boja Dalmacije“ pomažu djeci da razviju osjećaj pripadnosti i ponosa na svoj kraj. Kroz stvaralaštvo uče promatrati, misliti, izražavati se i voljeti ono što ih okružuje. To su trenuci koji oblikuju njihov karakter i potiču pozitivne vrijednosti – zajedništvo, ljubav i zahvalnost. Zahvaljujemo Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu, Gradu Splitu, Gradskom kotaru Gripe i gospodinu Karlu Pilku na kontinuiranoj podršci našim programima – poručila je Duga.

Radionica „Boje Dalmacije“ zamišljena je kao spoj umjetnosti, igre i učenja. Djeca će kroz kreativni proces razvijati maštu, fine motoričke vještine i osjećaj za sklad i boju, dok roditelji imaju priliku sudjelovati u njihovom stvaralaštvu i podržati ih u izražavanju. Ovakvi programi, ističu organizatori, jačaju povezanost i razumijevanje između generacija te doprinose kulturnom i emocionalnom razvoju zajednice.

Radionica će se održati u prostorijama Gradskog kotara Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, u srijedu, 29. listopada 2025., od 17 do 19 sati.