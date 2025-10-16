Bojan Ivošević: "Zbog nerada Ministarstva kulture pala odluka o komunalnom redu, ovo je lakrdija"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević prokomentirao je ukidanje Odluke o komunalnom redu oštrim statusom na svom Facebooku.

"Hrvatska. Zemlja u kojoj se jedan od najvažnijih akata grada (Odluka o komunalnom redu) sud sruši bez razloga. Odnosno ovo su "razlozi":

1) "Odluka sadrži brojne nedorečene i nerazumljive odredbe." Premda službe nisu imale nikakvih problema s tumačenjem istih u praksi nit je sud naveo koje su to odredbe.

2) "Uz objavu predmetne Odluke, u Službenom glasniku Grada Splita broj 66/23 nisu priloženi grafički prilozi iz Plana postavljanja pokretnih naprava na javnim površinama zone "A", na koju se odnosi većina odredbi Odluke" Premda je i splitski GUP objavljen isključivo u tekstualnom obliku bez priloga u službenom glasniku.

3) "donositelj nije dokazao da je u postupku donošenja Odluke postupio u skladu sa smjernicama Konzervatorskog odjela u Splitu, već je odredbama Odluke, u kojima navodi obveznu izradu i objavu Plana postavljanja pokretnih naprava u zaštićenoj zoni "A" presumirao ishođenje suglasnosti nadležnog konzervatorskog odjela (članak 5. stavak 1. točke 19., 20. i 21.), a da u prilog svojem očitovanju nije dokazao da je taj Plan uopće dostavio spomenutom nadležnom tijelu na suglasnost. Ovakvo postupanje donositelja u odnosu na upravljanje prostorom i kulturnom baštinom grada Sud nalazi ozbiljnom povredom postupka donošenja predmetne Odluke, koje, iako to sada nevažeći ZZKD nije posebno propisivao, proizlazi iz smisla i cilja tog zakona."

Premda je u samoj izradi Plana sudjelovala zaposlenica Konzervatorskog odjela u Splitu i navedeni je prije usvajanja dostavljen pročelniku konzervatorskog odjela u Splitu Radoslavu Bužančiću na mišljenje koje nikad nije dao.

Drugim riječima nerad Ministarstva kulture i medija razlog je pada Odluke. Ipak najgenijalnije je što sami sud kaže da tadašnji Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara nije ni propisao potrebu za mišljenjem/suglasnosti ali su oni to zaključili iz duha zakona.

P.S. iste "nedostatke" ima i odluka Andre Krstulovića Opare pa me zanima kako misle raditi po njoj u staroj gradskoj jezgri jer nema suglasnost konzervatora za daljnju upotrebu. Čestitke akterima ove lakrdije", poručio je Ivošević.