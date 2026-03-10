Bojan Ivošević: "Umjesto pitijskih priopćenja bilo bi lijepo jasno upoznati javnost s trenutnom situacijom na Marjanu"

Bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama o tijeku sanacije šume na Marjanu, upozorivši na potrebu veće transparentnosti u tom procesu.

"Nadam se da ne treba podsjećati što se dogodilo zadnji put kad proces sanacije Marjana nije bio transparentan. Bili smo upravu, od petka sjekači nisu na Marjanu samo se dovršava posao s drvnom masom koju su izvukli iz šume do petka. Umjesto pitijskih priopćenja bilo bi lijepo jasno upoznati javnost s trenutnom situacijom i na koji način misle odraditi preostale 2/3 posla. Potkornjak se budi jako skoro i nema vremena za gubljenje", poručuje Ivošević.