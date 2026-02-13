Bojan Ivošević prozvao Sveučilište u Splitu zbog sporne maske: „Tužno je poželjeti biti zločinac“

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević javno je prozvao Sveučilište u Splitu zbog objave fotografije s maškaranog događanja, ocijenivši je neprimjerenom.

Na službenim kanalima Sveučilišta objavljena je fotografija na kojoj su sudionici maskirani u logoraše i čuvara, što je izazvalo burne reakcije dijela javnosti. Ivošević je na svom Facebook profilu poručio:

„Za maškare možeš biti što god poželiš, ali tužno je vidjeti da pojedinci od svega požele biti zločinci. Još tužnije je da to bez zadrške kao jednu od najboljih maski objavi Sveučilište u Splitu. Rektore?“