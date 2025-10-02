Bogatstvo ovog tipa jučer je nakratko premašilo pola trilijuna

Neto vrijednost Elona Muska, najbogatijeg čovjeka na svijetu, nakratko je u utorak premašila 500 milijardi dolara, objavio je časopis Forbes.

Prema njihovoj ljestvici Real-Time Billionaires, bogatstvo šefa Tesle i SpaceXa doseglo je 500,1 milijardu dolara, da bi se ubrzo spustilo na 499,1 milijardu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Musk je time još jednom potvrdio nedostižnu prednost pred konkurencijom. Drugi na ljestvici je suosnivač Oraclea Larry Ellison s 350,7 milijardi dolara, a treći izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg s 245,8 milijardi.

Poduzetnički put od PayPala do SpaceXa i Tesle

Musk je nakon diplome na Sveučilištu Pennsylvania kratko studirao na Stanfordu, no vrlo brzo se okrenuo poduzetništvu. Prvu tvrtku, koja je razvijala softver za online izdavaštvo, prodao je 1999. proizvođaču računala Compaqu za više od 300 milijuna dolara.

Uslijedilo je osnivanje nove kompanije koja se kasnije spojila s PayPalom, globalno najpoznatijom platformom za online plaćanja. Nakon odlaska iz PayPala, Musk je 2002. osnovao SpaceX, a dvije godine kasnije priključio se Tesli, koju će ubrzo pretvoriti u vodeću svjetsku kompaniju za električna vozila.

Danas je, prema Forbesu, njegovo bogatstvo više nego dvostruko veće od najbližeg rivala.