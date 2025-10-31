Bogati tjedan u Gradskoj knjižnici Marka Marulića

Gradska knjižnica Marka Marulića Split i ovog tjedna, od 3. do 8. studenoga 2025., priprema raznovrstan i sadržajan program namijenjen svim generacijama — od najmlađih čitatelja do odraslih ljubitelja knjige i znanja. U sklopu redovitog tjednog rasporeda posjetitelje očekuju radionice, predavanja, književne večeri i izložbe koje slave čitanje, umjetnost i znanost.

Izložbe koje slave knjigu i umjetnost

Tijekom cijelog razdoblja od 15. listopada do 15. studenoga knjižnica nudi niz zanimljivih izložbi. U Središnjoj knjižnici otvorena je izložba "Ko o čemu, knjižničari o knjigama!", nadahnuta ovogodišnjom temom Mjeseca hrvatske knjige. U Knjižnici Mejaši-Kila postavljena je "Knjižničarski vremeplov", dok se u Odjelu za djecu i mlade može razgledati izložba "Od knjižnice do vašeg srca". Knjižnica Grohote predstavlja izložbu "Knjižničar u knjizi", a Bibliobus obilježava 550. obljetnicu rođenja Michelangela Buonarrotija.

Posebno se ističe i izložba "Dodir" Nataše Ljubetić Tomić u atriju Središnje knjižnice, kao i izložba Dahlovih knjiga koja će trajati od 3. do 7. studenoga u Odjelu za djecu i mlade. U Knjižnici Podstrana posjetitelji mogu pogledati izložbu "Odabrali mali knjižničari – knjiga po mom ukusu".

Ponedjeljak: Triatlon između znanosti i prakse

Tjedan započinje u ponedjeljak, 3. studenoga, s nizom događanja, među kojima se ističe Pričatlon pod naslovom "Triatlon između znanosti i prakse – mitovi, pogreške i lekcije o prehrani iz prve ruke". Nutricionist Luka Batura vodit će predavanje koje će se održati u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice. Uz to, tijekom dana održat će se i radionica LEGO robotike u Knjižnici Podstrana te tečaj francuskog jezika u Knjižnici Brodarica, dok će Bibliobus posjetiti Drum s radionicom „Knjižnica na kotačima“.

Utorak: Književnost, umjetnost i kreativno pisanje

Utorak, 4. studenoga, donosi bogat kulturni program. Bibliobus će u Kostanjama održati predavanje "Remek djela Michelangela Buonarrottija", a u Knjižnici Brodarica organizirane su radionice crtanja za odrasle. U Središnjoj knjižnici održavaju se ukrajinske dramske radionice i radionice kreativnog pisanja pod vodstvom Edija Matića.

U 18 sati slijede tri istaknuta događanja: predstavljanje knjige "Argentinski roman" Drage Pilsela, predstavljanje zbirke "Forske/Hvarske pučke priče" u Knjižnici Dalmatina te tribina "Pitaj Dariju" u Trsteniku. Za najmlađe tu je i Mala čarobna čitaonica u Odjelu za djecu i mlade.

Srijeda: Roald Dahl u središtu dječjeg programa

Središnji dan tjedna, srijeda 5. studenoga, posvećen je ponajprije djeci. Bibliobus će posjetiti Prugovo i Dicmo s pričom "Dobrodošli u školu", dok će u Središnjoj knjižnici djeca imati priliku crtati junake iz Dahlovih djela i sudjelovati u radionici "Dahlove riječi", u kojoj će izmišljati nove riječi i glumiti pantomimu.

U večernjem dijelu programa, u 18 sati, knjižnica organizira predstavljanje knjige Nenada Kuzmanića "Treća skalina: Moj bokunić Velog Varoša", posvećene splitskoj baštini i lokalnim pričama.

Četvrtak: Marulić i psihologija

Četvrtak, 6. studenoga, donosi znanstveno-povijesni ton uz predavanje "Marko Marulić Splićanin (1450–1524), tvorac pojma psihologija". Predavanje će održati prof. dr. sc. Krunoslav Matešić, koji će publici približiti kako je Marulićev pojam postao dijelom jezičnog standarda i kako se interpretacija psihologije mijenjala kroz stoljeća — od "znanosti o duši" do moderne discipline uma i ponašanja.

Osim toga, nastavljaju se dječje radionice, Klub čitatelja queer literature, te predstava "Život je san" u Knjižnici Dalmatina u sklopu programa STUDIO LEKTIRA.

Petak: Knjižničar i po! i dječja slikovnica

Petak, 7. studenoga, donosi još jedan bogat kulturni dan. U 18 sati u Odjelu za djecu i mlade održat će se promocija slikovnice Mije Vrdoljak "Glavica kupusa koja se nije htjela ukiseliti", dok u 19 sati slijedi tribina "Knjižničar i po! – special edition" u okviru Mjeseca hrvatske knjige, koji se ove godine obilježava pod motom "Odabrali knjižničari". Gosti susreta su Ivan Babić iz Knjižnica grada Zagreba i Nada Topić iz splitske knjižnice — knjižničari koji su ujedno i književnici.

U isto vrijeme, u Knjižnici Dalmatina održava se književna večer Disku(r)sija s gostima Val Colic-Peisker i Nebojšom Lujanovićem.

Subota: Šah, logika i Michelangelo

Tjedan završava u znaku dječje kreativnosti i znanja. U subotu, 8. studenoga, Knjižnica Brodarica organizira Školu šaha i logičkog razmišljanja, dok će u Središnjoj knjižnici djeca moći sudjelovati u likovnoj radionici "Čudesni svijet Michelangela" te u radionici "Učimo igrati šah!".