Bogata jesenska ponuda na splitskom Pazaru, evo što se najviše kupuje

Iako je jutros bilo tmurno jutro, sunce je sad stidljivo provirilo iza oblaka, a mi smo za vas istražili ponudu splitskog Pazara. Kao i uvijek ponuda je jako bogata, tako da možete pronaći svega blaga za današnji ručak ali se i opskrbiti potrebnim namirnicama za nadolazeći vikend i tjedan pred nama. Pazar vrvi i turistima, a kako smo istražili najviše se kupuje blitva koju Splićani danas kombiniraju uz ribu.

Tako ćemo za kilogram blitve izdvojiti 4 eura, za salatu i kaul po 2 eura, pome 2.50 eura dok je domaći krumpir 1.50 euro.

Velika ponuda je i domaćeg voća pa ćete tako za jabuke platiti 1.50 euro, a isto toliko i za mandarine. Domaće šljive za pekmez ili knedle su 2.50 eura dok je limun 3 eura.

A kakva je ostala ponuda Pazara bacite oko na našu galeriju.