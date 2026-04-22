Bobeta: “Bulj stiže sve, a Bugarin ne može na ročište”

Zamjenik sinjskog gradonačelnika Denis Bobeta javno je prozvao gradonačelnika Trilja Ivana Bugarina zbog izostanka s ročišta, koje je, prema dostupnim informacijama, opravdao obvezama u Hrvatskom saboru.

Bobeta je na društvenim mrežama ironično komentirao kako Bugarinova saborska obveza uključuje “čitanje blesimetra”, dodajući da mu takvo opravdanje nije uvjerljivo. U objavi je usporedio situaciju s gradonačelnikom Sinja Mirom Buljem, ističući kako on, unatoč brojnim obvezama, uspijeva uskladiti dužnosti u Saboru i vođenje grada.

“Dok Miro Bulj stigne na sva ročišta, stigne i posaditi krumpire, uzgajati kokoši, obraditi voćke, biti gradonačelnik i komentirati sve aktualne teme”, naveo je Bobeta, aludirajući na kritike koje se često upućuju Bulju da zbog saborskih obveza ne stiže voditi grad.

U svojoj objavi osvrnuo se i na političke protivnike, tvrdeći kako se na sjednicama Gradskog vijeća često iznose, kako kaže, neutemeljene optužbe na račun sinjske vlasti.

Podsjetimo, spor zbog kojeg je zakazano ročište vodi se između bivše ravnateljice dječjeg vrtića Ankice Lukić i Grada Trilja, na čijem je čelu Bugarin.