Blizna Donja domaćin 17. Memorijalnog turnira “Antonia Ivakić”

Sportski duh i zajedništvo ponovno će ispuniti Bliznu Donju, koja će od 18. kolovoza do 6. rujna ugostiti 17. Memorijalni malonogometni turnir “Antonia Ivakić”. Turnir, koji organizira MNK Croatia Blizna, posvećen je mještanki koja je položila svoj mladi život na Oltar Domovine, a tijekom godina prerastao je u jedan od najznačajnijih sportskih događaja u ovom dijelu Dalmacije.

Na turniru sudjeluju najbolje malonogometne ekipe iz cijele regije, a tribine se redovito pune gledateljima željnima sportskih uzbuđenja i druženja. Osim sportskog dijela, manifestacija je i prilika za okupljanje generacija, prijatelja i obitelji, uz bogat popratni program i prepoznatljivo navijačko ozračje.

Natjecanje će se održati u nekoliko kategorija – seniori, veterani, djeca – te u okviru tradicionalnog Kupa Zagore, posebnog nadmetanja za sve koji vuku korijene iz tog kraja. Organizatori poručuju kako će i ove godine naglasak biti na kvaliteti igre, fair-playu i sportskom duhu.

Početak turnira zakazan je za 18. kolovoza, a veliko finale i završna svečanost održat će se 6. rujna. Prijave traju do 16. kolovoza u 21 sat, kada će u Konobi Kumpar biti održano izvlačenje parova. Sve dodatne informacije i prijave dostupne su na broju 099/2304 028.

– Pozivamo sve ekipe, navijače i ljubitelje sporta da budu dio ovog jedinstvenog događaja, bilo na terenu ili s tribina. Pokažimo još jednom zašto je Blizna Donja simbol sportskog duha i zajedništva – poručuju iz MNK Croatia Blizna.