Bliži nam se pomicanje kazaljki: Ove godine jedna promjena bi mogla mnoge obradovati

Godine 2026. pomicanje sata dolazi iznenađujuće rano. Iza toga ne stoji nikakva politička odluka ni iznimka, već ustaljeno pravilo EU-a koje mnoge iz godine u godinu zbunjuje, piše Echo24.

Čim se počne govoriti o umoru ponedjeljkom i duljim večerima, jasno je: približava se ljetno računanje vremena. Ovaj put upadljiv je datum promjene. Satovi će se 2026. pomaknuti već u noći na nedjelju, 29. ožujka. Godinu ranije to je bilo 30. ožujka. Zašto?

Po kojem se pravilu pomiče vrijeme?

Razlog ranijeg pomicanja sata je jednostavan: u cijeloj Europskoj uniji već godinama vrijedi isto pravilo – vrijeme se pomiče uvijek posljednje nedjelje u ožujku (a u jesen posljednje nedjelje u listopadu). Budući da se dani u tjednu svake godine drukčije rasporede u kalendaru, pomiče se i konkretan datum. Ponekad posljednja nedjelja pada kasnije, a ponekad ranije u mjesecu.

Upravo to se događa 2026.: posljednja nedjelja u ožujku pada 29. ožujka, pa se i pomicanje sata u odnosu na prethodnu godinu pomiče unaprijed. Samo se pravilo, međutim, ne mijenja – mijenja se samo kalendarski raspored.

Kako funkcionira prelazak na ljetno računanje vremena 2026.?

Satovi se pomiču 29. ožujka. U 2 sata ujutro vrijeme se pomiče na 3 sata.

Kao i obično, 29. ožujka u 2 sata ujutro sat se pomiče na 3 sata. Gubi se jedan sat sna, ali zato navečer dulje ostaje svijetlo. Tko to želi lakše zapamtiti: u ožujku se sat pomiče unaprijed, u listopadu unatrag – ili međunarodno: spring forward, fall back, piše N1.

Uz mnemotehnike (podsjetnike) redoslijed pomicanja sata lako se pamti. Jedna poznata dosjetka glasi: „S promjenom vremena je kao s vrtnim namještajem: u proljeće ga iznosimo pred kuću, a u jesen vraćamo u spremište.“