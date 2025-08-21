Blicate drugim vozačima? To bi vas moglo skupo koštati

Požurivanje na autocesti "blicanjem" je kažnjivo ma koliko vi to smatrali korisnom ili upozoravajućom radnjom za sporo vozilo ispred vas.

Za osvjetljavanje ceste vozač motornog vozila u pravilu upotrebljava duga svjetla. Tako kaže zakon! Vozač je dužan umjesto dugih svjetala za osvjetljavanje ceste upotrebljavati kratka svjetla: prije mimoilaženja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila koje mu dolazi ususret, a pri mimoilaženju s drugim vozilom, kad vozač tog vozila prijeđe na kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju, a uvijek na udaljenosti manjoj od 200 metara.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Dužan je vozač upotrebljavati kratka svjetla i dok se kreće za drugim vozilom na takvoj udaljenosti i u takvu položaju da dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljuje vozača vozila ispred sebe. Također, zakon predviđa još neke situacije korištenja kratkih svjetala koje mnogima nisu ni u peti. Kratka svjetla trebaju se koristiti dok se vozilom prolazi pokraj pješaka, ali i kad se naiđe na stoku te ostale domaće ili divlje životinje. Kratka svjetla imaju se koristiti i kad se vozilo kreće cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj željezničke ili tramvajske pruge ususret plovilu, odnosno vozilu koje se kreće po tračnicama.

Naravno i u sferi dugih svjetala, napredak je bio neminovan, tu su sigurnosni sustavi, odnosno sustavi za pomoć u vožnji dali svoj doprinos. Pojedina vozila opremljena su sustavom Automatic High Beams automatskim dugim svjetlima. Sustav koji detektira kad je moguće upaliti duga svjetla, a postoje i naprednija Matrix LED svjetla, kod kojih je dugo svjetlo izvan naselja gotovo uvijek uključeno, a sustav automatski detektira druga vozila i pješake te usmjeruje snop samo tamo gdje drugima neće smetati.

Ako vam se stavlja na teret da ste zaslijepili drugo vozilo, a vi imate takav sustav, što činiti? Papire na sunce! Papire iz kojih je evidentno postojanje takvog sustava na vašem vozilu. Predočite ih na uvid! Upravo tako je učinio okrivljenik u predmetu Pp-66/2021-11 Općinskog suda u Pazinu.

Tu se dolazi i do odgovora na često pitanje je li "blicanje" kažnjivo. Neki vozači, naime, posve polude kad vide da im netko "blica". Ta svjetlosna pojava one tankih živaca izuje iz cipela, osjete to kao atak na sebe, svoju vožnju i postojanje! U situaciji kao što je ova, ne da nije kažnjivo, nego zakon točno propisuje što ste dužni učiniti kad drugi vozač "blica".

Pazite na zakonski tekst: vozač motornog vozila dužan je umjesto dugih svjetala za osvjetljavanje ceste upotrebljavati kratka svjetla pri mimoilaženju s drugim vozilom, kad vozač tog vozila prijeđe na kratka svjetla ili kad naizmjeničnim paljenjem i gašenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju, a uvijek na udaljenosti manjoj od 200 metara. Dakle, zakon i te kako "podržava" blicanje kad vaša duga svjetla nekome smetaju.

Blicanje je zakonom propisan legalan i legitiman oblik komunikacije između vozača, kao i zvučni signal, uostalom, trubljenje, upotreba zvučnog signala je zakonom propisana kao dužnost vozača. Vozač je dužan upotrijebiti zvučni znak upozorenja kad god to zahtijevaju razlozi sigurnosti prometa, a osobito na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga želi preteći ili obići, ako bi postojala opasnost od prometne nesreće, kad taj znak ne bi bio dan. Također i ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraćaju pozornost na kretanje vozila.

Međutim i na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan i uzak zavoj ili prije dolaska na prijevoj, na kojima je teško mimoići se. Noću, tu ulogu zvučnog signala, po samom slovu zakona preuzima blicanje! Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) u navedenim slučajevima vozač u pravilu, umjesto zvučnog znaka upozorenja, upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Taj znak može upotrijebiti i u naselju prije pretjecanja drugog vozila. Svjetlosni znak upozorenja vozač može upotrijebiti i danju ako takav način upozorenja drugim sudionicima u prometu više odgovara zbog uvjeta na cesti. Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili naizmjeničnim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodeći računa da se time ne zasljepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smjera.

Svako pravilo ima svoj izuzetak. Požurivanje na autocesti "blicanjem" je kažnjivo ma koliko vi to smatrali korisnom ili upozoravajućom radnjom za sporo vozilo ispred vas. Sporo po vašim, individualnim mjerilima, dakako. Zakon propisuje da na autocesti vozač ne smije požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova, a postupi li suprotno, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 260 eura, piše HAK revija.