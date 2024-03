Blažević o šaranju spomenika: "Granica Mussolinija i NDH bijaše na mostu priko rike Žrnovnice kod Stobreča. Ovoj mladosti se triba klanjati"

Ne stišavaju se reakcije nakon što je na Plokitama osvanu natpis 'ZDS' na kamenoj ploču koja je postavljena u čast 'Prvog splitskog odreda'.

Putem Facebooka oglasio se i bivši gradski vijećnik i član HSLS-a, Tonći Blažević.

Prenosimo njegovu objavu u cjelosti.

"Ovdje imam cca. 2000 prijatelja. Velikoj većini koje zanima politika bili livi, desni, srednji, gornji ili donji idem na živce. No, svi oni znaju da sam antikomunist jerbo, jbga, nije to bilo dobro. Sad kad sam se predstavio red je da i kažem koju o ovim redikulima koji pljuju po žrtvi ove mladosti koj je krenula u borbu za slobodu.

Ovakve stvari rade ljudi koji pojma nemaju o tome što i tko su bili Antiša i njegova banda. Nula,nitko i ništa..obični pijuni u talijanskim rukama. Potpisali bi oni i da je Posušje talijansko da su "kari amići" tražili. Stara Juga je bila produžena ruka velikosrpske hegemonije u koju smo svjesno ušli u straju od Italije kojoj je sve obećano za promjenu strane u prvom svjetskom ratu. Gadno, al ne sudi o ljudima u drugim vremenima dok sve ne spoznaš.

Još jednom ponavljam, granica Musolinija i NDH bijaše na mostu priko rike Žrnovnice kod Stobreča. Da je Benito tražio više, dobio bi. Ovoj mladosti ću se klanjat dok sam živ. Pokrenuli su ih komunisti i na tome im svaka čast.

Jednako tako povraća mi se na crvenu šutnju u dvi godine kad su Hitler i Staljin podilili Poljsku. Jednako tako ću uvik kazat i reć o teroru Titinom nakon rata pa sve do smrti hoštaplera. No, u to vrime i ja bi bio u partizanima jer tamo su pravi Hrvati tribali ić. Jezičinu imam pa bi završio ko Miki Manojlović u Samo jednom se ljubi. Volimo svoje, razumimo povijest i ne budimo ograničeni. I razgovarajmo", napisao je Tonći Blažević